Bulletstorm: Remastered-Version des Shooters könnte 2017 erscheinen ​

Laut der brasilianischen Alterseinstufung für Computerspiele, soll im kommenden Jahr ein Spiel namens Bulletstorm: Full Clip Edition erscheinen.

Interessanterweise wird anstatt Electronic Arts Gearbox als Publisher der Edition gelistet. Ob es sich dabei um ein Missverständnis handelt oder, ob sich wirklich eine Remastered-Version des Shooters für die aktuelle Konsolengeneration und den PC in Arbeit befindet, kann man aktuell nicht sagen.

Allerdings kamen schon während der E3 dieses Jahr Gerüchte rund um eine Remastered-Version von Bulletstorm auf, als man in einem Presskit von Microsoft Screenshots des Spiels mit einer 4K-Auflösung entdeckte. Allerdings haben sich bisher weder Microsoft noch das Entwicklerstudio People Can Fly dazu geäußert.

Die Entwickler erklärten aber 2015, dass sie die Rechte an Bulletstorm von Epic Games zurückgekauft hätten. Epic Games hatte People Can Fly kurz nach Release von Bulletstorm gekauft, inklusive aller Marken und Assets. 2015 jedoch gaben die Entwickler wieder ihre Unabhängigkeit bekannt und erklärten, dass sie an einem neuen, noch geheimen Spiel arbeiten würde. Vielleicht handelt es sich dabei ja um Bulletstorm: Full Clip Edition...

Quelle: Polygon