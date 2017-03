Bulletstorm: Nachfolger möglich, wenn Remaster erfolgreich ist

Die Kollegen von DualShockers hatten am Rande der Bostoner PAX East vor einigen Tagen Gelegenheit, mit People Can Fly zu reden. Beherrschendes Thema war natürlich die baldige Veröffentlichung des Ego-Shooter-Remasters Bulletstorm: Full Clip Edition. Dabei kam die Sprache auch auf einen möglichen Nachfolger. Demnach schließt man bei People Can Fly einen solchen keineswegs aus. Zunächst müsse allerdings abgewartet werden, wie Bulletstorm: Full Clip Edition bei den Spielern ankommt.

Anders gesagt: Ob Bulletstorm 2 kommt, hängt vom wirtschaftlichen Erfolg der Neuauflage des Vorgängers ab. Zu diesem könnt ihr selbst beitragen, wenn Bulletstorm: Full Clip Edition am 7. April 2017 für PC, PS4 (Pro) und Xbox One erscheint. Auch Genrefans aus Deutschland bekommen dieses Mal direkt eine ungeschnittene Fassung vorgesetzt, nachdem das Original hierzulande zunächst nur stark geschnitten erhältlich war. Gerade erst Ende Februar veranlasste die BPjM (Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien) aber auf Initiative von Publisher Gearbox Software eine Streichung vom Index. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Bulletstorm.

Quelle: DualShockers