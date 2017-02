Bald auch in Deutschland uncut erhältlich: Die Bulletstorm: Full Clip Edition wurde vom Index gestrichen, gibt Rechteinhaber Gearbox in einer Pressemitteilung bekannt. Damit steht einer Veröffentlichung der ungekürzten Originalversion hierzulande nichts im Weg. Für den deutschen Markt waren seinerzeit diverse Anpassungen beim Gewaltgrad notwendig. Bei Bulletstorm: Full Clip Edition handelt es sich um ein grafisch wie inhaltlich aufgemöbeltes Remaster des im Februar 2011 veröffentlichten Ego-Shooters von Entwickler People Can Fly. Die komplette Solo-Kampagne in Bulletstorm: Full Clip Edition lässt sich erstmals auch in aus der Perspektive von des Macho-Helden Duke Nukem erleben. Erscheinen wird die Shooter-Neuauflage im April 2017 für PlayStation 4, Xbox One und PC.

Übrigens wurde auch die Indizierung von Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour Edition aufgehoben - keine Überraschung, flog doch schon die Ur-Fassung jüngst vom Index. Das Actionspiel wird auf dem deutschen Markt ab dem 1. März 2017 für den Verkauf freigegeben. Beide Listenstreichungen erfolgten augenscheinlich auf Anfrage seitens Publisher Gearbox bei der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (kurz: BPjM). "Der Prozess, diese Spiele vom Index zu nehmen, war kompliziert und hat mehrere Monate gedauert", heißt es in der Pressemitteilung. Der Zeitaufwand sei es jedoch wert gewesen. "Wir sind begeistert, dass die Fans in Deutschland die Spiele zum ersten Mal spielen können - und zwar exakt dieselben Inhalte, die Spieler in unserem Land und in anderen Teilen der Welt genießen", erklärt ein Firmensprecher.

Quelle: Pressemitteilung