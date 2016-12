Schon im November erreichte uns die Nachricht, dass die im Oktober gestartete Kickstarter-Kampagne für Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans erfolgreich verlief - stolze 140.775 Euro konnten die Entwickler vom italienischen Studio Trinity Team für ihr Wunschprojekt zu diesem Zeitpunkt sammeln. Seit gestern ist die Kickstarter-Kampagne nun offiziell beendet, und die Endsumme hat sich noch einmal stark erhöht: Ganze 212.557 Euro wurden von insgesamt 6.808 Unterstützern beigesteuert. Damit hat die Kampagne auch ein weiteres Zusatzziel von 200.000 Euro erreicht und verspricht, uns in bester Spencer-&-Hill-Manier einen Satz heiße Ohren zu verpassen: Für Slaps And Beans wollen die Entwickler nämlich nun Teile des offiziellen Soundtracks aus den Filmen lizenzieren, was für die Extraportion Wiedererkennungswert sorgen dürfte.

Mit dem Ende der Kampagne hat das Projekt das dritte Zusatzziel zwar verfehlt - bei 250.000 Euro sollten zusätzlich zur PC-Version noch Fassungen für die Konsolen finanziert werden - Konsoleros dürfen sich unter Umständen aber trotzdem auf das Spiel freuen. In einem Kommentar auf der Kickstarter Seite hat Trinity Team sich nämlich herzlich bedankt, und angekündigt, sich zu bemühen, Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans dennoch auf PlayStation 4 und Xbox One zu bringen. Ob das gelingt, und was es sonst noch so an Neuigkeiten zu dem Spiel gibt, erfahrt ihr auch in Zukunft über unsere verlinkte Themenseite.

