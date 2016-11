Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans: Offizielles Spiel erfolgreich finanziert

Würde Bud Spencer, mit bürgerlichem Namen Carlo Pedersoli, das in seiner letzten Ruhestätte in Rom hören, er würde bestimmt vor Freude jubeln und mindestens ein paar Schellen mit seinen Bärenpranken verteilen: Slaps and Beans, das erste offizielle Spiel zum Filmduo Bud Spencer und Terence Hill wurde per Kickstarter erfolgreich finanziert und wird somit definitiv erscheinen!

Das gesteckte Mindestfinanzierungsziel von 130.000 Euro wurde mehr als 21 Tage vor dem Ende der Finanzierung erreicht. Es stehen mit Stand heute (20. November 2016 um 17:49 Uhr) stolze 140.775 Euro auf dem Zähler der Kampagne. Das italienische Studio Trinity Team (Anspielung auf die Trinity-Filme von Bud und Terence) wird das erste offizielle Spiel zu dem kultigen Duo auf die Beine stellen. Bud Spencer & Terence Hill - Slaps and Beans wird im Dezember 2017 für den PC erscheinen. Bei Erreichen der entsprechenden Stretchgoals soll es auch Ableger für PS4, Xbox One und Mobilgeräte geben.

Slaps and Beans ist ein klassisches Side-Scrolling Beat 'em up im Stile eines Double Dragon, Battletoads in Battlemaniacs oder Streets of Rage und repräsentiert ein Genre, das fast als ausgestorben galt. Neben zahlreichen Ohrfeigen in Retro-Pixelgrafik bietet der Titel verschiedene Mini-Games wie ein Hot Dog-Wettbewerb und natürlich auch den ikonischen Dune Buggy aus Zwei wie Pech und Schwefel (1974). Wie es mit dem Titel weitergeht, erfahrt ihr bei Neuigkeiten natürlich auf unserer Seite. Mehr interessantes über Bud Spencer (Carlo Pedersoli), der im Juni dieses Jahres von uns gegangen ist, und seinem Freund Terence Hill (Mario Girotti) findet ihr auf unseren umfangreichen Themenseiten.

Und weil es so schön ist, zum Schluss noch eins der legendären Zitate: "Hat dir eigentlich schon mal einer mit einem Vorschlaghammer einen Scheitel gezogen?"

Quelle. Kickstarter