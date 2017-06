In diesem Jahr dürfen sich Fans der verrückten Katze Bubsy auf eine Rückkehr freuen. Knapp 21 Jahre nach dem Release von Bubsy 3D: Furbitten Planet im Jahr 1996 wird in diesem Jahr ein neuer Jump & Run-Ableger der Reihe erscheinen. Bubsy: The Woolies Strike Back bleibt dabei seinen Wurzeln treu und schickt Bubsy auf ein Abenteuer durch verschiedene Orte, wo er auf der Suche nach der "Goldenen Wolle" ist. Das Entwicklerteam von Accolade hat der durchgeknallten Katze über 100 neue Sprüche verpasst, die Bubsy im Laufe der Reise von sich geben wird.

Zur Ankündigung hat das Studio einen Trailer veröffentlicht, in dem Spieler bereits einen ersten Blick auf das Gameplay von Bubsy: The Woolies Strike Back werfen können. Das Video findet Ihr unterhalb der Meldung. Bubsy hatte seinen ersten Auftritt im Jahr 1993 mit Bubsy in Claws: Encounters of the Furred Kind, das damals für das Super Nintendo und Sega Mega Drive erschienen ist. Das neue Abenteuer "The Woolies Strike Back" wird bereits ab Herbst 2017 für PC und PlayStation 4 im Handel erhältlich sein.

Quelle: Accolade