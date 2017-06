Brütal Legend: Tim Schafer glaubt an einen Nachfolger

Am vergangenen Mittwoch waren Entwickler Tim Schafer und US-Star Jack Black im E3 Coliseum zu Gast und sprachen unter anderem über ihre gemeinsame Zeit mit dem 2009 erschienenen Brütal Legend. In einer abschließenden Q&A-Runde sprach Schafer dann etwas konkreter über einen möglichen Nachfolger. Auf die Frage eines Zuschauers, ob Fans mit einem Sequel rechnen könnten, antwortete der Entwickler: "Eines Tages werden wir dieses Spiel machen." Das Spiel befindet sich derzeit natürlich nicht in Entwicklung, Schafer scheint einem Brütal Legend 2 jedoch nicht abgeneigt zu sein.

Bereits in den vergangenen Jahren gab es immer wieder neue Spekulationen um eine mögliche Fortsetzung der Reihe. Unter Publisher Electronic Arts befand sich Brutal Legend 2 sogar bereits in der Planungs-Phase, bevor es einige Zeit später eingestellt wurde. Ob Jack Black bei einem möglichen Nachfolger ebenfalls wieder an Bord sein wird, steht noch nicht fest. Weitere Meldungen und Videos zu Brütal Legend findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: VG24/7