Brothers in Arms: Fortsetzung in Entwicklung, sagt Randy Pitchford

Schon im April dieses Jahres teaserte Gearbox CEO Randy Pitchford einen neuen Brothers in Arms-Teil über Twitter an. In einem Interview mit Geoff Keighley auf der E3 2017 gab Pitchford nun erste Informationen zum neuen Ableger bekannt und bestätigte die laufende Entwicklung. Die werde mit dem neuen Teil jedoch ohne die Beteiligung von Ubisoft geschehen. Laut Pitchford habe sich der Spieleentwickler und Publisher mehr in die Entwicklung eingemischt, als es Gearbox eigentlich lieb war. "Nun können wir jedoch ein Brothers in Arms-Spiel entwickeln, das die Fans wirklich wollen."



I'll just leave this right here. pic.twitter.com/Id29bfTaU7 — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 21. April 2017

Kein Veröffentlichungsdatum

Darüber hinaus sprach Pitchford über seine Vorstellung davon, was die Reihe ausmacht: "Ich glaube Brothers in Arms war schon immer wegen seines taktischen Gameplays ein sehr einzigartiges Spiel, es ist nicht nur ein stumpfer Shooter. Es ist viel mehr als ein einfacher Skill-Test, es gibt viele Story-Elemente, die wir vorantreiben wollen. Unsere Arbeit mit Telltale zu Tales of the Borderlands hat uns gezeigt, dass aus Storytelling auch gutes Gameplay entstehen kann." Weitere Details gab Pitchford jedoch nicht bekannt, auch ein Veröffentlichungsdatum ist noch nicht bekannt. Brothers in Arms ist schon der zweite Titel, den Gearbox zwar thematisiert, aber nicht zeigt. Auch Borderlands 3 fehlte auf der diesjährigen E3. Vielleicht bekommen wir ja auf der E3 2018 mehr Informationen.

Quelle: Youtube Live at E3