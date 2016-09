Broforce: Entwickler lassen es sich auf einer tropischen Insel gut gehen

Manchmal hat man die richtige Idee zur richtigen Zeit und ist damit extrem erfolgreich. So ist es den Entwicklern des Indie-Spiels Broforce ergangen. Das Actionspiel kam bei den Spielern so gut an, das die Macher laut eigenen Angaben "einen Haufen Geld" verdienen konnten.

Nun denken sie darüber nach, wie sie dieses Geld sinnvoll ausgeben können. Zwar arbeitet man offenbar an einem neuen Spiel, dieses wird aber allem Anschein nach nur so nebenbei im temporäreren, neuen Domizil auf Mauritius entwickelt. Dort liegt man lieber am Strand und lässt es sich gut gehen. Wie gut, das dokumentieren die Jungs anhand einer Videoreihe namens "Game Jam Island". Denn eigentlich hat man sich mit einigen anderen Entwicklern auf die Insel zurückgezogen, um einen sogenannten Game Jam abzuhalten. In drei Monaten will man ein neues Spiel auf die Beine stellen. Auf die Frage, warum man sich für die tropische Insel als neuen Arbeitsort entschieden habe, antwortete Filip Orekhov aus dem Team: "Weil wir einfach schlecht darin sind, Entscheidungen zu treffen."

Denn ob man auf Mauritius am Strand mit viel Geld auf der hohen Kante wirklich noch produktiv arbeiten und in den geplanten drei Monaten ein neues Spiel fertigstellen kann, das wird man erst noch sehen...

Quelle: Kotaku