Borderlands: The Handsome Collection derzeit kostenlos für Xbox One

Ein Blick in den Xbox Games Store lohnt sich: Borderlands: The Handsome Collection steht derzeit kostenlos für Xbox One als Download bereit. Das sonst für 24 Euro erhältliche Bundle enthält Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel. Beim Download solltet ihr beachten, dass ihr im Store "Borderlands: The Handsome Collection-Freischaltpaket" auswählt und herunterladet. Das reguläre Bundle wird weiterhin für 24 Euro angeboten. Noch bleibt unklar, ob man mit dem Gratis-Download eine permanente Lizenz erhält oder ob es sich lediglich um eine zeitlich begrenzte Aktion handelt. Im NeoGaf-Forum veröffentlichte Screenshots deuten darauf hin, dass es sich um Letzteres handelt.

Bei einem Spieler tauchten Borderlands 2 und Borderlands: The Pre-Sequel im "Bereit zur Installation"-Ordner mit dem Hinweis auf "Free Play Days" (kostenlose Spieltage) für Goldmitglieder auf. Das Merkwürdige: In einem Reddit-Thread berichten Spieler ohne Xbox-Live-Goldmitgliedschaft, dass auch sie beide Spiele kostenlos herunterladen und spielen können. Sobald uns weitere Informationen erreichen, erfahrt ihr das wie gewohnt an dieser Stelle. Behaltet am besten unsere Themenseite zu Borderlands: The Handsome Collection im Auge. Dort laufen aktuelle News, Videos und Screenshots zusammen. Zum Download des Borderlands: The Handsome Collection-Freischaltpakets gelangt ihr über diesen Link. Die Hinweise zum Gratis-Download stammen von Reddit und aus dem Neogaf-Forum.