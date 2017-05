Borderlands 3 Release 2018? Take-Two heizt Gerüchteküche an

Mit einer Aussage in seinem aktuellen Geschäftsbericht heizt Take-Two die Gerüchteküche an. Neben der Bekanntgabe zur Release-Verschiebung von Red Dead Redemption 2 auf das Frühjahr 2018 erwähnt der Publisher außerdem, dass für nächstes Geschäftsjahr (1. April 2018 bis 31. März 2019) ein weiterer großer Release ansteht. Dann soll "ein langerwarteter Titel einer der größten 2K-Marken" erscheinen. Um welches Spiel es sich handelt, nannte das Unternehmen nicht. Vieles deutet aber darauf hin, dass es sich um Borderlands 3 dreht. Bereits in der Vergangenheit gab es immer wieder Meldungen zu einem neuen Ableger der populären Ego-Shooter-Reihe mit Rollenspielelementen.

Trotz konkreter Ankündigung scheint Borderlands 3 in trockenen Tüchern zu sein. Im Rahmen der PAX East im April 2016 verriet Randy Pitchford, Präsident des für Borderlands zuständigen Entwicklerstudios Gearbox Software, dass zwei bekannte Schlüsselpersonen erneut mit an Bord sind. Nach Veröffentlichung des MOBA-Shooters Battleborn, der am 3. Mai 2016 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erschien, wollte sich das Team der Fortsetzung der populären Team-Shooter-Reihe widmen.

Wie Scott Kester, der Art Director von Battleborn, während des PAX-Panels mitteilte, werde er auch bei der Entwicklung von Borderlands 3 seinen Posten beibehalten. Borderlands-Autor Mikey Neumann, der Fans auch als die Stimme von Scooter bekannt sein dürfte, übernimmt zudem erneut die Verantwortung für die Geschichte des Shooter-Sequels. Weitere Details ließen sich die Entwickler damals nicht entlocken.

Borderlands 3 nicht für Nintendo Switch?

Weitere Hinweise lieferte Randy Pitchford Anfang dieses Jahres. Im Rahmen einer Unterhaltung mit einem Fan via Twitter hat Pitchford einige Details zu den Gesprächen mit Nintendo verraten. Demnach schien der Chef von Gearbox zwar durchaus Interesse an Nintendo Switch zu haben - eine Umsetzung von Borderlands 3 für die Hybrid-Konsole konnte er jedoch ziemlich sicher ausschließen. So soll es bereits erste Gespräche zwischen Nintendo und Gearbox Software gegeben haben, allerdings wurden diese Verhandlungen aus unbekannten Gründen plötzlich gestoppt. Randy Pitchford schrieb, dass Nintendo wohl andere Prioritäten für die seit dem 3.März erhältliche Nintendo Switch habe. Ob damit das letzte Wort gesprochen wurde, bleibt abzuwarten.

Mit Borderlands: The Pre-Sequel erschien 2014 das bis dato letzte Borderlands, das zeitlich zwischen dem ersten und dem zweiten Teil angesiedelt ist. Mit Tales from the Borderlands durften Fans zudem einen Ausflug nach Telltale-Manier in das bestehende Universum von Gearbox Software wagen. Zu welchem Zeitpunkt Take-Two beziehungsweise 2K ein mögliches Borderlands 3 ankündigen, bleibt abzuwarten. Vielleicht bekommen wir Borderlands 3 auf einer der Pressekonferenzen zur E3 zu sehen - Sony oder Microsoft wären potenzielle Kandidaten. Unsere Themenseite zu Borderlands 3 hält euch mit aktuellen Artikeln auf dem Laufenden.