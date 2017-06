Viel wurde spekuliert, ob Entwickler Gearbox Software den nächsten Teil der Borderlands-Reihe auf der E3 teasern wird. Borderlands 2, der bisher letzte Teil der Reihe, erschien im Jahre 2012 und hat immer noch viele treue Fans - die gespannt auf den neuen Teil warten. Randy Pitchford vom Entwicklerstudio Gearbox Software beendete über Twitter nun jegliche Spekulation zu einer Präsentation von Borderlands 3 auf der Electronic Entertainment Expo 2017. Alles werde "hinter verschlossenen Türen" ablaufen.



All behind the scenes. — Randy Pitchford (@DuvalMagic) 12. Juni 2017



So kann es also sein, dass Pitchford und sein Team schon Material für Borderlands 3 haben, dieses jedoch erstmal nur ausgewählten Pressepartnern oder anderen wichtigen Persönlichkeiten zeigen. Die breite Öffentlichkeit hat also nichts davon. Eine Veröffentlichung für Borderlands 3 ist im Jahre 2019 geplant; Fans der Reihe müssen sich also noch weiter gedulden - und warten bis 2019 dann ganze sieben Jahre auf Teil 3. Aber wie sagt man so schön? Gut Ding will Weile haben.

Quelle: Twitter