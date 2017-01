Mit Bombshell hatte Shooter-Spezialist 3D Realms erst letztes Jahr sein groß angelegtes Comeback gründlich vergeigt. Im unserem Test schnitt das Spiel miserabel ab. Trotzdem will der Publisher an der neu geschaffenen Marke festhalten und hat bereits den nächsten Teil in Arbeit. Für das neue Bombshell will man jedoch einen ganz anderen Weg einschlagen als beim dürftigen Erstling: Das zweite Abenteuer um Shelly Bombshell soll ein klassischer Ego-Shooter werden, der auf der 21 Jahre alten Build-Engine basiert - der gleiche Grafikmotor, der unter anderem in Duke Nukem 3D und Shadow Warrior (Classic) zum Einsatz kam. Nun haben die Entwickler neue Screenshots aus dem Projekt veröffentlicht. Das frische Bildmaterial befindet sich in unserer Bildergalerie unten in dieser Meldung.



08:09

Bombshell im Video-Test: Verpatztes Comeback der Duke-Nukem-Schöpfer Embed-Code <object id="flowplayer" width="669" height="402" class="playerStyle" data="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="movie" value="http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/flowplayer/flowplayer.unlimited-3.2.15.swf" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="config=http://www.videogameszone.de/commoncfm/flowneu/config_emb_js.cfm%3Fvid%3D67412%26a%5FicategoryId%3D7%26article%5Fid%3D1217385%26product%5Fid%3D258746%26sAdSetCategory%3Ddefault" /></object> Für die Verwendung in unseren Foren: [ctecvideo]67412[/ctecvideo]

Das Bombshell-Prequel wird jedoch nicht von Interceptor, sondern von Voidpoint entwickelt, einem kleinen US-Team, das zuvor die EDuke32-Engine gebastelt und kurzzeitig mit der Sammlung Duke Nukem 3D: Hail to the King Collection betraut war. Letztere wurde aufgrund von Markenrechtsproblemen (Gearbox Software besitzt heute die Duke Nukem-Lizenz) eingestellt. 3D Realms scheint trotzdem an dem jungen Team festhalten zu wollen und gab seinem Bombshell-Retro-Shooter grünes Licht. Einen Releasetermin gibt es noch nicht. Besitzer der Bombshell Digital Deluxe Edition sollten eigentlich im vierten Quartal 2016 eine Demo-Version des Prequels erhalten, diese lässt aber immer noch auf sich warten.