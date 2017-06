Bloodstained: Ritual of the Night: Der actionreiche E3-Trailer enttäuscht Fans

Bloodstained: Ritual of the Night konnte einen Rekord bei der Kickstarter-Kampagne aufstellen. Über 5,5 Millionen Dollar wurden per Crowdfunding für den geistigen Nachfolger zu Castlevania eingenommen.

Das Spiel soll im kommenden Jahr erscheinen und vor allem Fans der klassischen Castlevania-Spiele zufrieden stellen. Der nun veröffentlichte E3-Trailer zeigt, wie das Gameplay abläuft. Das ist sehr actionlastig und erinnert deutlich an Castlevania.

Doch die Reaktionen zum Trailer sind eher verhalten. Die Meinung vieler ist, dass die Grafik nicht wirklich stimmig wirkt und, dass das Spielgeschehen viel zu langsam abläuft. Noch befindet sich der Titel in Entwicklung und das Entwicklerstudio kann noch Änderungen und Anpassungen vornehmen.

In Bloodstained: Ritual of the Night spielt ihr die verfluchte Miriam, die im 18. Jahrhundert ins Koma fällt und zehn Jahre später wieder erwacht, als ein mysteriöses Schloss auftaucht und Dämonen die Welt überrennen. In Side-Scrolling-Manier kämpft ihr euch durch viele düstere Levels, nehmt es mit den Horden an Feinden auf und könnt die Protagonistin sogar wie in einem Rollenspiel verbessern.

Die Website Gematsu zeigt auf der Website mehrere Gameplay-Videos aus unterschiedlichen Levels des Spiels, das im kommenden Jahr für PC, Playstation 4 und Xbox One erscheinen soll.

