Bloodstained: Ritual of the Night - 505 Games ist Publisher, nicht Deep Silver

505 Games wurde nun als Publisher für Bloodstained: Ritual of the Night bestätigt. Chefdesigner Koji "IGA" Igarashi und das in Italien ansässige Unternehmen haben die Partnerschaft jetzt via Videobotschaft bekannt gegeben. Das kommt ein wenig überraschend. Eigentlich hieß es, Deep Silver würde Vertrieb und Vermarktung von Bloodstained: Ritual of the Night übernehmen. Auch einen Teil der Finanzierung sollte die Tochter des deutschen Medienkonzerns Koch Media angeblich übernommen und sogar die Namensrechte erworben haben.

An diesen im vergangenen Jahr aufgekommenen Gerüchten ist offenbar doch nichts dran. 505 Games wird im Video als alleiniger Publisher für Bloodstained: Ritual of the Night genannt. Deep Silver scheint demnach in keiner Weise involviert zu sein. Der Clip zeigt außerdem ein paar neue Spielszenen aus dem inoffiziellen Castlevania-Nachfolger. Erscheinen soll dieser erst Anfang 2018 für PC und diverse Konsolen. Der Release von Bloodstained: Ritual of the Night wurde kürzlich um über ein Jahr verschoben.

Quelle: Kickstarter