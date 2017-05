Phantom Wail statt Bloodborne 2: Gerüchte zum nächsten From-Software-Spiel

Im Rahmen der E3 2017 erwartet uns angeblich nicht die von vielen "Soulsborne"-Fans erwartete Ankündigung eines Bloodborne 2. Das zumindest geht aus neuen Gerüchten hervor, die allerdings auf sehr wackeligen Quellen-Beinchen stehen und entsprechend mit großer Vorsicht zu genießen sind. Zumindest aber klingen die ersten angeblichen Informationen, die unter anderem via Reddit verbreitet werden, durchaus spannend. Das nächste Spiel von From Software trägt angeblich den Titel "Phantom Wail" ("wail": Englisch für wehklagen) und verfrachtet euch in die Welt von Azteken und Maya.

Das Kampfsystem soll weniger Fokus auf Waffen legen und stattdessen Martial-Arts-Gefechte inszenieren. Spieler sollen die Möglichkeit bekommen, die dabei eingesetzten Kampfstile zu individualisieren. Allerdings soll auch der Umgang mit Waffen möglich und ausbaubar sein - Details hierzu fehlen. Es klingt als würde das Waffenarsenal im Vergleich zu Bloodborne und zur Dark-Souls-Reihe auch deutlich "bodenständiger" werden. "Phantom Wail" soll wie bereits Bloodborne in Kooperation mit Sony Japan entstehen - entsprechend dürfte es sich erneut um eine PS4-exklusive Entwicklung handeln.