Mit Overwatch veröffentlichte Blizzard in diesem Jahr seinen ersten und zugleich überaus erfolgreichen Team-Shooter, nun könnte der Entwickler möglicherweise an einem neuen Spiel in First-Person-Perspektive arbeiten. Denn Blizzard ist mal wieder auf der Suche: Über seine Webseite hat das Studio eine Stellenanzeige veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass es aktuell einen erfahrenen Lead-Software-Ingenieur für Arbeiten an einer "robusten First-Person-Engine für ein noch unangekündigtes Spiel" sucht. In den Anforderungen der Stellenausschreibung steht zudem, dass Erfahrungen mit "First-Person oder Action-orientierten Spielen" von Vorteil sind - es könnte sich hier also tatsächlich wieder um einen Ego-Shooter aus dem Hause Blizzard handeln.

Was aus der Stellenausschreibung allerdings nicht hervorgeht, ist die Antwort auf die Frage, ob es sich hier um die Arbeit an einem neuen, oder einem bereits bestehenden Spiel handelt. Tatsächlich könnte mit einem "unangekündigten Projekt" auch eine Erweiterung für Overwatch gemeint sein - möglicherweise sogar eine umfangreiche Story-Kampagne? Auf der Anfang November abgehaltenen BlizzCon in Kalifornien hatte Blizzard erst Neuigkeiten für seinen Heldenshooter angekündigt, darunter die inzwischen implementierte Heldin Sombra. Die Stellenausschreibung ist derweil nicht die einzige ihrer Art: Mitunter sorgten offene Stellen in den vergangenen Wochen für muntere Spekulationen um ein möglicherweise kommendes Diablo 4. Für weitere Neuigkeiten zu Blizzard besucht ihr wie gewohnt unsere Themenseite.

Quelle: Blizzard via Gamestar