Blizzard: Kommt ein neuer Shooter oder ein Addon zu Overwatch?

Dass Blizzard an mehreren, noch nicht angekündigten Spielen arbeitet, ist schon seit einiger Zeit bekannt. Doch nun wird die Sache etwas konkreter.

Mehrere Stellenausschreibungen des Unternehmens deuten darauf hin, dass sich ein Projekt in Arbeit befindet, das in einer First-Person-Ansicht gespielt wird. So werden explizit Mitarbeiter gesucht, die Erfahrung mit Spielen in der Egosicht haben. Darunter ein Software Engineer, der an einer robusten First-Person-Engine arbeiten soll. Zudem ist Voraussetzung, dass die Bewerber sich mit den Universen und der Lore der Blizzard-Spiele auskennen.

Das scheint ein Hinweis darauf zu sein, dass das neue Spiel in einem der bekannten Spieluniversen angesiedelt ist. Vielleicht entwickelt Blizzard einen Shooter im Starcraft-Universum? Es könnte sich aber auch um ein Addon zu Overwatch handeln. Blizzard wird sich vermutlich nicht selbst Konkurrenz machen wollen und einen weiteren Online-Shooter im Stil von Overwatch veröffentlichen. Doch worum könnte es sich dann bei einem Spiel in Egosicht handeln, bei dem die Entwickler Kenntnisse der Blizzard-Welten benötigen?

