WoW, Overwatch & Co: Blizzard erneut Opfer von DDoS-Attacken

Pünktlich zum und seit dem Start der inzwischen sechsten World-of-Warcraft-Erweiterung Legion vor einigen Wochen wurde Blizzard Entertainment gleich mehrmals Opfer von DDoS-Attacken, beziehungsweise die Netzanbieter, die für die Netzinfrastruktur des Entwicklerstudios zuständig sind. Und auch in der vergangenen Nacht nahmen es sich Unbekannte wieder zum Ziel, Millionen von Spielern den Spaß an Titeln wie World of Warcraft, Overwatch und Hearthstone zu nehmen: Wie Blizzardwatch berichtet und der Konzern selbst via Twitter verlauten ließ, sorgte ein weiterer DDoS-Angriff für hohe Latenzen oder gar vollständige Verbindungsabbrüche zu den Servern. Inzwischen scheinen die Probleme aber auch schon wieder beseitigt zu sein - ob durch Gnade der Angreifer oder technisches Aufrüsten Blizzards und seiner Netzanbieter, ist unklar.



We are currently monitoring a DDOS attack against network providers which is affecting latency/connections to our games. — BlizzardCS (@BlizzardCS) 18. September 2016

The technical issues we were experiencing earlier have been resolved. Apologies for the inconvenience! — BlizzardCS (@BlizzardCS) 19. September 2016

Bei einer DDoS-Attacke werden Server mutwillig mit Anfragen bombardiert, bis diese irgendwann unter der enorm erhöhten Last in die Knie gehen. Die Abkürzung "DDoS" steht dabei für "Distributed Denial of Service". Trotz der wiederkehrenden, hartnäckigen Angriffe hatte Blizzard mit Legion einen äußerst erfolgreichen Addon-Start hingelegt - aktuell ist die Zahl der gleichzeitig aktiven Spieler des MMORPGs so hoch, wie schon lange nicht mehr. Derzeit wird außerdem der erste große Inhaltspatch 7.1 getestet, der Spieler wieder in die aus der Erweiterung The Burning Crusade bekannte Instanz Karazhan entführen wird. Für weitere Informationen, Updates und alles Weitere rund um World of Warcraft: Legion und Blizzard im Allgemeinen haltet ihr auch in Zukunft unsere Themenseiten im Blick.

via Blizzardwatch