Blizzard: StarCraft 2-Designer wechselt zu anderem Projekt

Ursprünglich war er ein Top-StarCraft-Spieler, der bei Relic Entertainment arbeitete und später zu Blizzard wechselte, nachdem er die Ankündigung zu StarCraft 2 gesehen hatte. Die Rede ist von David Kim, der Lead Designer von StarCraft 2 war. Nun sucht Kim eine neue berufliche Herausforderung und hat intern den Job gewechselt.

"Ich bin an einem Punkt in meiner Karriere angekommen, an dem ich beschlossen habe, zu einem anderen Projekt zu wechseln. Dort will ich lernen, Erfahrungen sammeln, erforschen und als Game Designer wachsen", schrieb Kim in seinem Abschiedspost im Battle.net-Forum. Das andere Projekt wird ebenfalls bei Blizzard sein und so erhofft sich Kim durch den Wechsel eine genau so geniale Erfahrung, wie bei der Arbeit an StarCraft 2. "Ich werde immer für diese tolle Erfahrung dankbar sein, welche die meisten Game Designer nicht auf einem so hohen Level erreichen können." Trotz seines Weggangs wird das restliche SC2-Team weiterhin Updates herausbringen und auch die Kommunikation mit der Community soll nicht davon beeinflusst werden.

"Ich möchte allen danken, die StarCraft2 lieben. Ich habe viel Zeit meines Lebens in dieses Spiel investiert, wie auch viele von euch, und ich fühle mich besonders mit unserer SC2-Community verbunden. Wir sind zusammen gewachsen, als wir StarCraft 2 zu dem besten und am meisten skillbasierten eSport-Spiel der Welt gemacht haben. Es war eine solche unglaubliche Ehre mit euch zusammenzuarbeiten und ich werde es vermissen zu sehen, wie pure Leidenschaft auf konstruktiven Wegen aus so vielen Menschen heraus fließt. Und auch die Diskussionen über das Design mit solch einer hingebungsvollen und inteligenten Community von Gamern war so sehr außergewöhnlich", so Kim.

Sein Projekt der letzten Jahre wird aber weiterhin eine Rolle im Leben des Spieleprogrammierers einnehmen: "Vielen Dank an alle und ich werde in Zukunft weiterhin StarCraft 2 spielen und es als Fan im Auge behalten!" Zu welchem neuen Projekt es ihn intern verschlägt, verriet Kim aber nicht.