Neuauflagen von alten und mitunter auch noch recht aktuellen Spielen sind derzeit groß in Mode. Auch Blizzard Entertainment ist auf den Zug aufgesprungen. Auf der BlizzCon wurde vergangenen Woche zumindest eine Art Remake des Klassikers Diablo mit dem Titel "The Darkening of Tristram" angekündigt. Pläne, auch die beiden Echtzeitstrategieperlen Warcraft: Orcs & Humans und den Nachfolger Warcraft 2: Tides of Darkness einer Frischzellenkur zu unterziehen, existieren aber nicht.

Blizzard-Mitgründer Frank Pearce nannte im Rahmen des "25 Jahre Blizzard"-Panels auf der Blizzcon 2016 gleich mehrere Gründe für den Verzicht auf Remaster-Fassungen von Warcraft 1 und 2. Zunächst wäre da der Mangel an verfügbaren Ressourcen. Man konzentriere sich lieber darauf, "fantastische Inhalte" für World of Warcraft und Overwatch abzuliefern beziehungsweise völlig neue Projekte anzugehen als diese "Fossilien auszugraben". Dennoch hat man diesen Versuch offenbar schon unternommen. Die Quellcodes beider Spieler wären nach wie vor vorhanden. Allerdings, so Pearce weiter, gestalte sich das Arbeiten damit als äußerst beschwerlich, da im Laufe der Jahre zu viel Wissen verloren gegangen wäre. Der vielleicht wichtigste Punkt aber: Pearce hat tatsächlich eine zumindest grundlegend auf aktuellen Systemen lauffähige Version des ersten Warcraft gespielt und gibt zu Protokoll: Nach heutigen Standards würden Warcraft 1 und 2 schlicht "nicht mehr so viel Spaß" machen. Allerdings: Blizzard-Präsident Mike Morhaime ergänzte die Aussage zu fehlenden Remaster-Plänen noch durch ein "derzeit". Kategorisch ausschließen möchte die Blizzard-Führungsriege derartige Neuauflagen also zumindest nicht.

Quelle: Eurogamer