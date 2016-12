Blizzard: Noch ein Game Director wechselt - woran wird da gearbeitet?

Dustin Browder verlässt das Team von Heroes of the Storm als Game Director. Das gab Blizzard heute bekannt. Browder verlässt allerdings nicht das Studio - stattdessen wechselt er zu einem noch unangekündigten Projekt, heißt es im Abschiedsbrief von Dustin Browder. Die Nachfolge tritt Alan Dabiri an. Der Entwicklungs-Leiter von HotS und vorher Starcraft 2 ist damit beileibe nicht der erste Game Director, der in jüngerer Vergangenheit seinen Posten weiterreicht. Tom Chilton verließ im Oktober das WoW-Team - ebenfalls, um an einem noch geheimen Blizzard-Projekt zu arbeiten.

Ohne offizielle Ankündigung wurde zudem der Posten des Game Directors beim Online-Sammelkartenspiel Hearthstone weitergereicht. Am Hearthstone-Steuer sitzt jetzt nämlich Ben Brode. Wohin es seinen Vorgänger Eric Dodds verschlagen hat, ist noch unbekannt. Wie viele noch geheime Projekte sind da bei Blizzard also gerade am köcheln? Und woran könnte das Studio überhaupt arbeiten?

Zumindest im Shooter-Bereich will man sich bei Blizzard nach Overwatch offenbar noch weiter versuchen. Darauf deutete eine Stellenausschreibung im November hin, in der ein Lead Software Engineer mit Erfahrung im Umgang mit First-Person-Projekten gesucht wurde. Bereits damals wurde spekuliert: Ist da "lediglich" zum Beispiel ein Story-Modus für Overwatch in Planung, oder bereitet Blizzard bereits den zweiten Shooter vor?

An Gerüchten rund um mögliche Diablo-Fortsetzungen mangelt es ohnehin seit Monaten nicht. Auch für ein Projekt aus Blizzards Fantasy-Universum wurden in diesem Jahr bereits unter anderem ein Game Director und ein Outsource Manager gesucht.

Blizzard: Allen Adham ist zurück Quelle: Blizzard Aber vielleicht ist zumindest einer der wechselnden Entwicklungs-Leiter bald auch im Mobile-Bereich daheim. Im Rahmen der diesjährigen Blizzcon wurde die Rückkehr von Allen Adham angekündigt. Der Blizzard-Mitbegründer verließ das Unternehmen 2004, kehrte kürzlich zurück und kümmert sich nun unter anderem um die Ausarbeitung und Entwicklung neuer Projekte. Im Rahmen eines Q&A-Panels auf der Blizzcon hatte Adham eine recht eindeutige Antwort auf die Frage, welchen Bereich der Branche er derzeit am spannendsten findet: Mobile. Auch Blizzard-Boss Mike Morhaime äußerte sich bereits in Richtung Mobile Games. Mindestens eines der noch geheimen Projekte dürfte uns also für Smartphones und Tablets erwarten. Was wünscht ihr euch? Woran sollte Blizzard arbeiten?