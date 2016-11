Blizzard: Herbst-Sale mit Angeboten für Overwatch, WoW und StarCraft

Blizzard startet seinen Herbst-Sale. In den kommenden Tagen sind die Preise zahlreicher Spiele des Unternehmens im Preis gesenkt. Auf seiner Webseite teilt Blizzard mit, welche Schnäppchen sich derzeit schießen lassen. Rabattfüchse sparen etwa beim Kauf von Overwatch bare Goldtaler. Die Mehrspielerkeilerei lässt sich in der Origins-Edition aktuell für 34,99 Euro (PC-Version) erwerben. Den digitalen Download von Overwatch bietet Blizzard über diese Webseite an. PlayStation-4-Spieler sollten unterdessen einen Blick in den PlayStation Store werfen. Auch dort lässt sich beim Kauf von Overwatch derzeit Geld sparen: Die Origins Edition steht auf PS4 für 39,99 Euro bereit - eine Ersparnis von 42 Prozent. Auf Xbox One lässt sich Overwatch aktuell für 48,99 Euro kaufen. Goldmitglieder von Xbox Live zahlen 41,99 Euro.

Neben Overwatch befindet sich aktuell auch World of Warcraft im Herbst-Sale von Blizzard. Das beliebte Online-MMORPG lässt sich in den nächsten Tagen für 4,99 Euro erwerben - danach kostet es wieder 14,99 Euro. Ähnliche Preisnachlässe gibt es auch auf StarCraft 2: Blizzard senkt die Preise für Wings of Liberty (9,99 Euro), Heart of the Swarm (9,99 Euro) und Legacy of the Void (19,99 Euro). Letzteres kostet in der Digital Deluxe Edition 29,99 Euro. Wie üblich erhalten Blizzard-Nutzer die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, ob sie das Spiel für ihren Account oder einen anderen kaufen wollen - auf Wunsch lassen sich die Games auch verschenken. Die Webseite mit den aktuellen Blizzard-Angeboten findet ihr unter diesem Link.