Blizzard: CEO kritisiert Donald Trumps Vorgehen

Die Spieleindustrie steht aufgrund der aktuellen Ereignisse in den USA aktuell auf dem Kopf und viele Unternehmen sowie Führungspersönlichkeiten kritisieren den neuen Präsidenten Donald Trump und seinen Einreisestopp für sieben muslimische Staaten des Mittleren Ostens. Insomniac Games beispielsweise verurteilt das Einreiseverbot des amtierenden US-Präsidenten, aber auch Entwickler Midboss will nicht, dass Anhänger von Donald Trump und seines "faschistischen Regimes" das gerade vor einigen Tagen erschienene Retro-Adventure 2064: Read Only kaufen (wir berichteten). Auch andere große Unternehmen der Branche, unter anderem Zynga, Electronic Arts und Microsoft haben den Einreisestopp aufs schärfste kritisiert. Nun gesellt sich auch Blizzard dazu und gibt seine Meinung zu der aktuellen US-Politik ab.

So schrieb Michael "Mike" Morhaime in einer E-Mail an seine Mitarbeiter folgendes: "A number of you have reached out to me about the recent U.S. executive order banning refugees and barring citizens from Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen from entering the United States for 90 days. I share the concerns that many of you, and many within our industry, have expressed.

The executive order issued on Friday directly affected a small number of our employees and their families, and supporting them is a priority for us. Our HR and Legal teams are in touch with those impacted and are providing travel guidance as well as legal assistance and further counseling as needed. If you need to talk to anyone about the impact of the order, please reach out to your HR partner. We'll monitor the situation, and others, for further developments so we can continue to provide resources and support.

The executive order strikes an incredibly sharp contrast with the values on which our company was founded. We are, and will always be, a company that strives for inclusion, embraces diversity, and treats one another with respect. This is the very foundation of what makes not just our company — but America — great, which is why I am so troubled by these actions. Regardless of where you are from or what your religious beliefs are, our strength is in our diversity.

As always, if you have any questions, feel free to reach out to me directly.

-Mike"

Ins Deutsche übersetzt und stark verkürzt, kann man den Inhalt folgendermaßen wiedergeben: Das Dekret Trumps wirkt sich auf eine kleine Anzahl der Blizzard-Mitarbeiter und ihre Familien aus. Trotzdem steht es aber in scharfem Gegensatz zu den Werten, auf denen Blizzard aufgebaut wurde. Blizzard ist und wird immer ein offenes Unternehmen sein, das Diversität fördert und für Inklusion steht. Jeder wird dort mit Respekt behandelt. Genau diese Werte seien der Grundstein des Unternehmens und das, was es - und auch Amerika - groß macht. Deshalb geben Trumps Aktionen und seine Politik aktuell Anlass zur Sorge.

