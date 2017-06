Blizzcon 2017: Finaler Ticketverkauf ab dem 6.Juli 

Am 3. November ist es wieder soweit! Blizzard lädt Fans der ganzen Welt nach Anaheim in Kalifornien ein, um Spiele wie Overwatch, Diablo oder World of Warcraft zu feiern und neue Ankündigungen live zu erleben. Günstig ist der ganze Spaß jedoch nicht - ein Ticket für das zweitägige Event kostet 199 Dollar plus Steuern. Nun gibt es einen letzten Schwall an Tickets zu ergattern. Der letzte Ticketverkauf beginnt in Deutschland am sechsten Juli um vier Uhr morgens CEST über die Universe-Webseite.

Eigentlich gibt es jedes Jahr nur zwei Runden an Ticketverkäufen - die neue Halle des Convention Centers Anaheim bietet jedoch mehr Platz. In den letzten paar Jahren besuchten c.a. 26.000 Fans die Blizzcon. Was Blizzard mit dem neuen Platz anfangen möchte, ist bisher noch nicht bekannt. Mit der Overwatch-League möchte Blizzard den hauseigenen Heldenshooter noch E-Sport-tauglicher machen - vielleicht werden wir also auch einen größeren Overwatch-Stand zu sehen bekommen.

Quelle: Blizzardwatch