Im Jahr 1991 wurde das Entwicklerstudio Blizzard Entertainment von Michael Morhaime, Frank Pearce und Allen Adham gegründet. Während Morhaime als CEO und Pearce als Chief Development Officer im Unternehmen tätig ist, hat Adham im Jahr 2004 das Studio verlassen. Nun nach über zwölf Jahren in der Finanz-Branche kehrt der Mitgründer Allen Adham zu Blizzard zurück. Dies gab Michael Morhaime im Rahmen der Eröffnungszeremonie auf der vergangenen BlizzCon 2016 in Anaheim bekannt.

Allen Adham wird zukünftig als Senior Vice President im Unternehmen tätig sein. Vor seinem Weggang im Jahr 2004 arbeitete er als Lead Designer an World of Warcraft und war zudem an der Entwicklung von Warcraft, Warcraft 2 und StarCraft beteiligt. Als Senior Vice President wird Adham für neue Ideen verantwortlich sein sowie die Beaufsichtigung von neuen Projekten bei Blizzard übernehmen. In einem Interview mit Polygon sprach der Mitgründer über seine Rückkehr: "Ich kann es nun frei heraus sagen. Im Nachhinein war mein Weggang von Blizzard wahrscheinlich der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Ich hätte einfach eine lange Pause machen sollen. Seit einem Jahrzehnt kann ich es nicht erwarten, wieder zurückzukommen."

Quelle: Gamasutra