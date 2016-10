Blizzcon: "Weird Al" Yankovic für Abschlusskonzert angekündigt

Jetzt ist es bald soweit: Fans von Blizzard Entertainment freuen sich auf die im November anstehende Blizzcon, die wieder jede Menge Podiumsdiskussionen mit Entwicklern, spannende eSports-Turniere, kreative Wettbewerbe und Neuigkeiten zu großen Spielen mit sich bringen soll, darunter World of Warcraft: Legion und möglicherweise sogar einen vierten Teil von Diablo. Wie Blizzard selbst nun über Twitter offiziell bekannt gegeben hat, soll die Veranstaltung am Sonntagmorgen mitteleuropäischer Zeit mit einem ganz besonderen Stargast abgerundet werden: Zum Abschluss der Messe soll niemand Geringeres als Musiker und Popkulturparodist "Weird Al" Yankovic ein Konzert geben. Mit Songs wie "Eat it" und "Like a Surgeon" nahm dieser in der Vergangenheit die Werke von Künstlern wie Michael Jackson und Madonna auf die Schippe. Auch Themen aus der Geekkultur sind dem Spaßvogel nicht fremd - unter anderem parodierte er mehrfach das Sci-Fi-Märchen Star Wars.

Wer nicht live vor Ort in Kalifornien dabei sein kann, hat die Möglichkeit, sich ein virtuelles Ticket zu sichern und die Veranstaltung überall auf der Welt und von dem heimischen Rechner aus zu verfolgen. Ein Großteil des Konzertes soll Ticketbesitzern im Nachhinein auch über On-Demand-Videos zur Verfügung stehen. Die Blizzcon findet am 4. und 5. November 2016 in Anaheim, Kalifornien statt - wer sich schon einmal vorbereiten will, kann bereits einen Blick auf den zuletzt von Blizzard veröffentlichten Zeitplan und eine Karte des Messegeländes werfen. Für weitere Informationen und Ankündigungen rund um die Blizzcon haltet ihr auch in Zukunft unsere umfangreiche Themenseite im Blick.

via Blizzardwatch