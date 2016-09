BlizzCon 2016: In-Game-Goodies für WoW, Diablo 3 und Co. bekannt gegeben

Am ersten Novemberwochenende findet erneut Blizzards Hausmesse BlizzCon statt. Wie üblich verteilt der Spielentwickler wieder diverse In-Game-Goodies an alle Besucher und Inhaber eines Virtuellen Tickets für 29,99 Euro. Welche das sind, wurde bereits jetzt bekannt gegeben: Spieler von World of Warcraft können sich über Zornbringer Murky und Kürassier Murky freuen. Für Overwatch gibt's einen speziellen Messe-Skin für Bastion, für Diablo 3 den Diablo-Gefährten zum 20. Jubiläum, für Heroes of the Storm den Nexustiger, für Hearthstone den Kartenrücken "Willkommen im Gasthaus". Nur die Goodies für Starcraft 2 bleiben vorerst geheim.

Die BlizzCon findet in diesem Jahr bereits zum 10. Mal statt. Überdies feiert Blizzard seinen 25. Geburtstag. Man darf sich also auf einiges gefasst machen. Bereits versprochen wurde die Vorstellung von "mehr brandneuen Inhalten als jemals zuvor". Zumindest denkbar wäre beispielsweise die Ankündigung von Diablo 4. Gerüchte um eine Fortsetzung kursieren bereits seit Längerem. Definitiv auf der BlizzCon werden wie üblich die globalen ESports-Finals in Starcraft 2, Hearthstone, Heroes of the Storm und World of Warcraft stattfinden.

Quelle: Blizzard