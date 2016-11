Blizzcon 2016: Alle News & Videos im Überblick

Blizzard lädt zur Blizzcon 2016! Zwischen dem 4. und 6. November findet Blizzards hauseigene Messe im kalifornischen Anaheim statt. Auch wenn ihr dabei seid und den teils kostenpflichtigen Live-Streams (Zeitplan unter dem Link) nicht folgen könnt, müsst ihr keine wichtigen News und Videos verpassen. Neben Cosplay-Wettbewerben und eSports-Turnieren stehen auch Entwickler-Panels auf der Agenda, in denen führende Blizzard-Angestellte neue Details zu geplanten Spielinhalten für Diablo, Starcraft, World of Warcraft, Overwatch und Co. enthüllen. Dieses Jahr ist für das kalifornische Entwicklerstudio aus zweierlei Gründen besonders. Denn Blizzard feiert zum einen 25. Geburtstag. Zum anderen findet die Blizzcon bereits zum zehnten Mal statt. Aus diesem Anlass veröffentlichte die Talentschmiede einen Video-Rückblick, der außergewöhnliche Meilensteine der vergangenen Jahre Revue passieren lässt.



Diablo 3

2017 wird Diablo 3 um eine neue Heldenklasse erweitert: Der Totenbeschwörer aus dem Vorgänger feiert seine Rückkehr. Außerdem findet im Januar 2017 ein zeitlich befristetes Retro-Event statt. Abenteurer dürfen einen 16-stöckigen Dungeon erkunden, der an die Verließe des Ur-Diablo angelehnt ist und entsprechende Kreaturen, Bosse und Level bietet. Auch zwei neue Gebiete, eine Rüstkammer fürs schnelle Wechseln von Charakter-Builds sowie neue Rifts befinden sich in der Mache.



Starcraft 2

Am 22. November folgt die dritte und letzte Episode von Novas Geheimmissionen, dem kostenpflichtigen Erweiterungspaket für Starcraft 2. Mit dem Release des finalen Kapitels stellt Blizzard alle Assets der Geheimmissionen nun auch Moddern zur Verfügung. Im Editor kann die Community auf neue Werkzeuge zurückgreifen, um frische Spielerlebnisse für den Arcade-Modus zu erschaffen. Neuzugänge gibt's auch bei den Co-Op-Missionen: Terraner-Zerg-Hybrid Stukov ergänzt Anfang 2017 die bestehende Heldenriege. Außerdem fügt Blizzard zwei neue Koop-Karten ins Spiel und Bestenlisten laden erfolgshungrige Spieler zum Kräftemessen ein. Für die Zukunft sind außerdem neue Mutatoren und saisonale Events geplant.



Hearthstone

Was sich im Vorfeld der Blizzcon 2016 abzeichnete, wurde schlussendlich bestätigt: Hearthstone bekommt eine neue Erweiterung spendiert. Das Add-on hört auf den Namen "Die Straßen von Gadgetzan" und bringt - auch das überrascht nicht - neue Sammelkarten. Die Karten sind thematisch drei Gangster-Clans (Gassenhauer-Gang, Kabale und Jadelotus) untergliedert. Die bestehenden Heldenklassen im Sammelkartenspiel ordnet Hearthstone einem der drei Verbrecherbanden zu. Im Zuge des neuartigen Multiklassensystems wird es aber auch "neutrale" Dienerkarten geben.



Overwatch

Mit einem pompösen CGI-Video lenkt Blizzard die Aufmerksamkeit auf die neue Overwatch-Heldin Sombra. Die Cyberspezialistin schaltet ihre Feinde mit List und Tücke aus, verwendet etwa ihre thermooptischen Camouflage um ihren ahnungslosen Opfern in den Rücken zu fallen. Wird sie trotzdem entdeckt, nutzt sie ihren Translokator, um sich aus der Gefahrenzone zu begeben. Sombra kann Ziele hacken, um deren Schaden zu mindern und kann mit ihrer ultimativen Fähigkeit EMP gegnerische Schilde und Fähigkeiten vorübergehend deaktivieren. Blizzard enthüllte im Übrigen mit Overwatch League eine eSports-Liga-Struktur, die realen Sportligen nahe kommt.



Heroes of the Storm

Blizzards MOBA Heroes of the Storm wird seit Release kontinuierlich gepflegt. Das wird sich in absehbarer Zukunft auch nicht ändern, denn auf der Blizzcon 2016 kündigte das Studio neue Inhalte an. Mit dem Feuerlord Ragnaros und König Varian Wrynn integriert Blizzard zwei bekannte Charaktere aus World of Warcraft ins Spiel. Mit diesen beiden oder bereits erhältlichen Champions geht's auf der neuen Heldenchaos-Map Schwarzherz' Rache ans Eingemachte. Die Karte bietet asymmetrisches Gameplay, denn nur ein Team verfügt über eine Zitadelle. Mit der Nexus-Herausforderung ruft Blizzard außerdem eine befristete Geschenkaktion ins Leben, bei der Spieler von HotS und Overwatch gemeinsam exklusive Belohnungen einheimsen können.



Blizzcon 2016: News zu Heroes of the Storm PC Heroes of the Storm: Heldentrailer stellt Varian und Ragnaros vor 04.11. - 20:08 Uhr Die neuen Helden für Heroes of the Storm sind Varian Wrynn und Ragnaros. Schaut euch die Helden im Trailer von der BlizzCon 2016 an.

World of Warcraft

Mehr und regelmäßigere Content-Updates versprach Blizzard nach Release der Legion-Erweiterung für World of Warcraft. Allem Anschein nach hält sich das Entwicklerstudio daran. Der nächste WoW-Patch 7.2 mit dem Namen "Das Grab von Sargeras" hält viele Neuerungen für die Helden von Azeroth bereit. Hierzu zählt etwa der titelgebende Raid, indem sich Gruppen beim Vorhaben, die Brennenden Legion aufzuhalten, insgesamt neun Bossen stellen müssen. Außerdem wird Update 7.2 das Fliegen über den Verheerten Inseln ermöglichen. Obendrein kommen neue, epische Klassen-Mounts ins Online-Rollenspiel!