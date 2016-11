Blizzcon 2016: Livestreams & Zeitplan – das Programm der Blizzard-Messe

Die Blizzcon 2016 steht bevor. Am 4. und 5. November laden die Spielemacher von Blizzard wieder nach Anaheim, um mit den Fans zu feiern - und hoffentlich die eine oder andere Neuankündigung zu präsentieren. Wir möchten euch hier einen kurzen Überblick über das Programm der diesjährigen Blizzcon geben.

Blizzcon 2016: Livestreams

Ihr wollt die Blizzcon via Livestreams verfolgen? Dann stellt sich eine wichtige Frage: Seid ihr bereit, dafür zu zahlen? Das volle Blizzcon-Programm im Stream gibt's nämlich nur für Fans, die sich für 29,99 Euro das sogenannte Virtuelle Ticket kaufen. Das Ticket gibt euch Zugang zu Live-Übertragungen sämtlicher Entwickler-Panels und beinhaltet alle digitalen Blizzcon-Extras für Blizzard-Spiele - beispielsweise eine WoW-Ingame-Haustier.

Wer auf den Kauf verzichtet, kann sich zumindest die Eröffnungszeremonie und die eSport-Turniere live anschauen - diese Übertragungen sind kostenfrei. Spannend ist vor allem die Eröffnung, denn hier gibt's einen Überblick über alle großen Neuankündigungen.

Die Eröffnungszeremonie im Stream: Freitag ab 19 Uhr

Am 4. November um 19 Uhr unserer Zeit geht's los mit der Blizzcon 2016. Ihr findet den Stream auf der offiziellen Blizzcon-Seite, bei Twitch oder hier eingebunden:



Die eSport-Turniere im Stream

World of Warcraft, Hearthstone, Starcraft 2, Heroes of the Storm und Overwatch - zu fast allen Blizzard-Spielen gibt's jährliche offizielle Meisterschaften - die Finalspiele werden natürlich auf der Blizzcon ausgetragen. Informationen zu den Zeitplänen, Turnierbäumen und Livestreams findet ihr auf der eSports-Übersichtsseite zur Blizzcon.

Blizzcon 2016: Was erwartet uns?

Den Zeitplan der Blizzcon 2016 hat Blizzard bereits veröffentlicht. Dort seht ihr, wann die Entwickler der unterschiedlichen Blizzard-Teams Neuigkeiten zu ihren Spielen vorstellen. Auf große Neuankündigungen lässt der diesjährige Zeitplan zunächst nicht hoffen - die deuteten sich in vergangenen Jahren beispielsweise durch Platzhalter im Terminplan an. Derartige Hinweise fehlen diesmal. Völlig ausgeschlossen ist es aber freilich nicht, dass sich zum Beispiel ein Eintrag als absichtliche Fehlinformation entpuppt.

World of Warcraft

Fans von WoW können sich wohl darauf einstellen, dass die Blizzcon 2016 nicht die spektakulärste Hausmesse für sie wird. Der Release von World of Warcraft: Legion liegt noch nicht weit zurück. Für die Ankündigung der nächsten Erweiterung ist es vermutlich noch zu früh. Stattdessen gibt's aber sicherlich neue Ausblicke auf die kommenden Inhalts-Patches für Legion.

Hearthstone

Keine Blizzcon ohne die Ankündigung einer Hearthstone-Erweiterung? So war's zumindest in den letzten beiden Jahren. Und auch diesmal dürfte es wieder eine entsprechende Ankündigung geben. Die ersten Hinweise zu einer Gadgetzan-Erweiterung gibt es schließlich längst. Spannend wird dann noch zu erfahren, wann die Erweiterung erscheint. Im vergangenen Jahr verging zwischen Blizzcon-Ankündigung und Veröffentlichung gerade mal eine Woche.

Diablo

Das Hack-and-Slay ist die große Unbekannte der diesjährigen Blizzcon. Wenn es nach den Fans geht, ist die Ankündigung einer Erweiterung oder - noch besser - eines Nachfolgers längst überfällig. Der Blizzcon-Zeitplan spricht auf den ersten Blick aber nicht für große Enthüllungen. Allerdings gab es erst in dieser Woche Hinweise auf eine mögliche Rückkehr des Nekromanten. Wir sind gespannt - und spekulieren in einem Special bereits: Wie könnte die Zukunft von Diablo aussehen?

Overwatch

Blizzards Helden-Shooter kommt gut an - ob es aber schon an der Zeit ist für große Ankündigungen wie einem PvE-Modus? Wahrscheinlicher dürften da "kleinere" Enthüllungen wie neue Maps und Helden sein. Die Heldenriege erweitern wird höchstwahrscheinlich unter anderem Sombra, wie unsere Kollegen von buffed berichten.

Starcraft 2

Was macht eigentlich das Echtzeit-Strategie-Team von Blizzard? Diese Frage stellen sich viele Blizzard-Fans - und hoffen nach wie vor auf ein Warcraft 4 oder zumindest HD-Remakes der bisherigen Teile, die schon mehrfach durch die Gerüchteküche gereicht wurden. Ein Entwickler-Panel für Starcraft 2 trägt den Titel "Foundation for the Future" - vielleicht gibt's ja Neuigkeiten zu weiteren DLC-Häppchen im Stil von Novas Geheimmissionen.

Heroes of the Storm

Blizzards Angriff aufs Moba-Genre schlug längst nicht so ein wie Hearthstone oder Overwatch, ist aber selbstredend auch auf der Blizzcon vertreten. Neben dem eSport-Turnier gibt's von den Entwicklern Infos zum Stand der Dinge und sicherlich auch einen Ausblick auf kommende neue Helden.