Blade Runner 2049: Erster Trailer - Harrison Ford jagt wieder Replikanten

Die Jagd nach den Replikanten geht weiter. Dieses Mal im Jahr 2049, 30 Jahre nach dem Ende des 1982 erschienen ersten Films.

Im nun veröffentlichten (englischen) Trailer ist der neue Hauptcharakter LAPD Officer K zu sehen, gespielt von Schauspieler Ryan Gosling, der sich auf die Suche nach Rick Deckard macht. Deckard, ein ehemaliger Blade Runner, ist seit 30 Jahren verschwunden. Doch nur er ist der Schlüssel, ein Geheimnis zu lüften, welches die Reste der menschlichen Zivilisation ins Chaos stürzen könnte.



Rick Deckard wird auch dieses Mal wieder von Harrison Ford verkörpert, der im Trailer sogar einen Gastauftritt hat. Regie bei Blade Runner 2049 führt Denis Villeneuve, unter anderem bekannt durch den Thriller Sicario. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Hampton Fancher, der auch das Drehbuch zum ursprünglichen Blade Runner verfasste. Er erhielt dieses Mal Unterstützung von Michael Green (Green Lantern). Der Regissuer des ersten Teils, Ridley Scott, nimmt dieses Mal die Rolle des Executive Producers ein. In weiteren Rollen sind Jared Leto (Suicide Squad), Dave Bautista (Guardians of the Galaxy) und Robin Wright (House of Cards) zu sehen.

Blade Runner 2049 wird am 5. Oktober 2017 in die Kinos kommen.