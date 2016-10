Blade Runner 2: Offizieller Titel & erstes Setfoto enthüllt

Wenig ist bislang bekannt über das späte Sequel zum Science-Fiction-Klassiker Blade Runner aus dem Jahr 1982, heute wirft uns Warner Bros. zumindest einen Informationsbrocken hin: Wie das verantwortliche Studio offiziell über eine Pressemitteilung bekannt gegeben hat, wird der Film den Titel Blade Runner 2049 tragen. Warum ausgerechnet die Zahl 2049, erklärte der Konzern nicht - es ist jedoch anzunehmen, dass es sich dabei um das Jahr handelt, in dem die Handlung des Films spielen wird. Wenn das stimmt, hätten wir auch bereits einen zeitlichen Kontext: Da das Original im Jahr 2019 spielte, würde die Handlung des Sequels also ganze 30 Jahre später stattfinden. Ferner ließ Warner Bros. verlauten, noch nicht bereit zu sein, konkrete Details zur Handlung zu teilen, veröffentlichte aber immerhin ein erstes Setfoto, das Regisseur Denis Villeneuve, Produzent Ridley Scott sowie die Darsteller Harrison Ford und Ryan Gosling zeigt.

Blade Runner 2049 wird von Denis Villeneuve inszeniert, der in den vergangenen Jahren Filme wie Prisoners, Enemy und Sicario zu verantworten hatte. Neben Harrison Ford, der für seine Rolle als Rick Deckard zurückkehrt, gesellen sich Schauspieler wie Ryan Gosling, Jared Leto, Robin Wright, Dave Bautista und weitere vor die Kamera. Das Drehbuch stammt aus der Feder der Autoren Hampton Fancher und Michael Green und basiert auch weiterhin auf der Science-Fiction-Vorlage "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" des Schriftstellers Philip K. Dick. Blade Runner 2049 soll nach derzeitigem Stand am 5. Oktober 2017 in die deutschen Kinos kommen. Für weitere Informationen haltet ihr auch in Zukunft unsere verlinkte Themenseite im Auge.

