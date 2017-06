Black The Fall: ​Releasetermin des düsteren Action-Adventures steht fest

Am 11. Juli ist es soweit, dann erscheint das düstere Action-Adventure Black The Fall des Entwicklerstudios Sand Sailor Studios. Als Publisher fungiert Square Enix.

Im Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines Maschinisten, der sich mit einem kommunistischen Regime anlegt, das seine Heimat in eiserner Hand regiert. Ihr versucht zu fliehen und müsst dabei zahlreiche Rätsel und Puzzle lösen und darauf achten, dass euch niemand erwischt. Unterstützung erhaltet ihr von einem kleinen Roboter, den ihr als Hilfe in die Rätsel einbauen könnt.

Die Mitarbeiter des rumänischen Entwicklerstudios wollen mit dem Spiel eigene Erfahrungen aus einer düsteren Zeit verarbeiten und sehen ihr Spiel auch als eine Art von Kunst an. Von dem 2014 angekündigten Schwarz-Weiß-Spiel ist allerdings in der neuen Version kaum noch etwas zu sehen. Der gesamte Grafikstil wurde verändert, zeigt sich aber noch immer sehr düster.

Wie sich Black The Fall spielt erfahrt ihr, wenn der Titel am 11. Juli für PC, Xbox One und Playstation 4 erscheint.

Quelle: DualShockers