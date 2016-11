Birthdays the Beginning: Sandbox-Spiel vom Harvest-Moon-Schöpfer im März 2017 für PC und PS4

Publisher NIS America hat heute den Release-Termin für Birthdays the Beginning bekannt gegeben. Das Open-World-Spiel erscheint demnach am 7. März 2017 parallel für PC und PS4. Zumindest die Konsolenfassung wird es in zwei verschiedenen Ausführungen geben: als Standard Edition für 39,99 Dollar und als Limited Edition (plus Soundtrack, Plüschtier, World Guide und Navi Charm) für 59,99 Dollar. Bei Steam, wo Birthdays the Beginning bereits gelistet ist, wird noch kein Preis genannt.

Birthdays the Beginning ist das neueste Werk von Yasuhiro Wada, dem Schöpfer der Harvest-Moon-Reihe. Was zunächst wie ein weiterer niedlicher Minecraft-Klon wirkt, scheint durchaus einiges an Tiefgang und Komplexität zu bieten. Die Aufgabe des Spielers besteht nämlich nicht nur darin, würfelförmige Welten zu formen. Er muss dabei auch gewisse Parameter beachten, wie beispielsweise die Temperatur, um so die notwendigen Bedingungen für Leben zu schaffen. Neben Mojangs Klötzchen-Megahit könnte also beispielsweise auch Spore als Inspirationsquelle für Birthdays the Beginning gedient haben. Den ersten Gameplay-Trailer gibt's direkt unterhalb.

Quelle: NIS America, Steam