Birthdays the Beginning: Evolutions-Simulation erscheint später, neuer Trailer

Gerade erst vor wenigen Wochen angekündigt, wurde Birthdays the Beginning auch schon wieder verschoben. Anstatt bereits am 7. März, erscheint das von Klassikern wie Minecraft, Spore oder auch Pikmin inspirierte Aufbauspiel nun erst am 12. Mai für PC und PS4. Dieser neue offizielle Release-Termin wird in der Pressemitteilung von Publisher NIS America genannt. Bei Steam heißt es 9. Mai. Versandgigant Amazon listet Birthdays the Beginning aktuell noch mit dem alten Datum.

Hinter Birthdays the Beginning steckt der japanische Gamedesigner Yasuhiro Wada, Schöpfer der in aller Welt beliebten Bauernhofreihe Harvest Moon. Birthdays the Beginning bietet eine Open-World-Spielumbebung, in der die Spieler eigene Welten kreieren, funktionierende Ökosysteme erstellen, die Evolution von Lebensformen beeinflussen, Landschaften formen und die Temperatur kontrollieren können sollen. Der Phantasie sollen dabei keinerlei Grenzen gesetzt sein. Direkt im Anschluss könnt ihr euch den neuesten Gameplay-Trailer zu Birthdays the Beginning mit über einer Viertelstunde Laufzeit ansehen.