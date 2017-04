Abgänge bei Bioware: Das machen die Kultentwickler heute

Auch wenn einige alte Hasen noch heute bei Bioware arbeiten, haben in den letzten Jahren auch eine Menge der führenden Kopfe die Firma verlassen. Allen voran natürlich die beiden Gründer. Doch wohin hat es die Entwickler von damals verschlagen? Was machen die Schöpfer von Neverwinter Nights und Dragon Age heute? Passend dazu könnt ihr euch auch unseren Report über die Entwicklung von Bioware durchlesen.



Dr. Greg Zeschuk

Bei Bioware von 1995 bis 2012

Leitende Positionen:

Shattered Steel - Producer

Baldur's Gate - Producer

Baldur's Gate 2 - Producer

MDK 2 - Lead Writer, Lead Designer, Producer

Star Wars: Knights of the Old Republic - Producer

Jade Empire - Producer

Mass Effect - Producer

Nach dem Abschluss des Medizinstudiums an der Universität von Alberta gründete er zusammen mit seinen Doktorkollegen Ray Muzyka und Augustine Yip Bioware. Am 18. September 2012 gab er seinen Rückzug aus dem Unternehmen und der Spieleindustrie bekannt. Seit dem engagiert er sich vor allem in der Bierindustrie. So produziert er unter anderem unter dem Titel "The Beer Diaries" eine webbasierte Interview-Show, in der er Bierbrauer aus der ganzen Welt besucht.

Dr. Ray Muzyka

Bei Bioware von 1995 bis 2012

Leitende Positionen:

Baldur's Gate - Lead Designer, Producer

Baldur's Gate 2 - Producer

Star Wars: Knights of the Old Republic - Producer

Jade Empire - Producer

Mass Effect - Producer

Der Mitbegründer von Bioware gab seinen Abschied vom Unternehmen rund einen Monat nach seinem Kollegen Greg Zeschuk bekannt. Auch Muzyka beendete seine Karriere in der Spieleindustrie vollständig und schlug seine dritte Karriere ein, wie er es beschreibt. Anfang 2013 gründete er seine neue Firma Threshold Impact, die sich vor allem mit Impact Investments in Technologie, neuen Medien und medizinischen Innovationen beschäftigt.

Trent Oster

Bei Bioware von 1995 bis 2009

Leitende Positionen:

Shattered Steel - Art Director

Neverwinter Nights - Game Director, Lead Designer, Producer

Bioware-Entwickler der ersten Stunde, der bereits an Shattered Steel mitgearbeitet hatte. In führender Position verantwortete er vor allem die Schöpfung von Neverwinter Nights als Game Director, Lead Designer und Producer. Er verließ Bioware im Jahre 2009. Zwei Jahre später gründete er mit weiteren ehemaligen Bioware-Entwicklern das Studio Beamdog, das sich der Neuveröffentlichung von RPG-Klassikern wie Baldur's Gate und Icewind Dale verschrieben hat.

Casey Hudson

Bei Bioware von 1998 bis 2014

Leitende Positionen:

Star Wars: Knights of the Old Republic - Game Director, Producer

Mass Effect - Game Director

Mass Effect 2 - Game Director

Mass Effect 3 - Game Director

Er begann als Technical Artist für MDK 2 bei Bioware und war später als Game Director maßgeblich für die Erschaffung von Knights of the Old Republic und Mass Effect verantwortlich. Im August 2014 verließ Hudson Bioware und nahm sich zunächst eine Auszeit von der Spieleindustrie. Knapp ein Jahr später gab er seinen Wechsel zu Microsoft bekannt. Beim Xbox-Publisher ist er seitdem als Creative Director für die kompletten Mircosoft Studios zuständig.

Kevin Martens

Bei Bioware von 1998 bis 2009

Leitende Positionen:

Baldur's Gate 2 - Lead Designer

Neverwinter Nights - Lead Designer

Jade Empire - Lead Designer

Elf Jahre arbeitete Martens bei Bioware und war als Lead Designer vor allem für die Umsetzung von Baldur's Gate 2, Neverwinter Nights und Jade Empire zuständig. Bis 2009 arbeitete er unter anderem noch an Dragon Age: Origins mit und wechselte dann zu Blizzard Entertainment. Dort stieg er als Lead Content Designer in die laufende Entwicklung von Diablo 3 ein. 2012 übernahm er dann die Rolle als Lead Designer und betreut das Action-Rollenspiel bis heute.

Brent Knowles

Bei Bioware von 1999 bis 2009

Leitende Positionen:

Neverwinter Nights - Lead Designer

Dragon Age: Origins - Lead Designer

Startete seine Entwicklerkarriere als Technical Designer des Teams von Baldur's Gate 2. Später übernahm er Positionen als Lead Designer für die Erweiterungen von Neverwinter Nights und Dragon Age: Origins. Er verließ Bioware nach zehn Jahren, unter anderem weil er mit der Abkehr vom taktischen Kampfsystem in Dragon Age 2 nicht einverstanden war. Nach rund einem Jahr Auszeit verschlug es Knowles zunächst als Consultant zu Empire Avenue und zwei Jahre später als Game Designer zu n-Space. Ende 2015 wechselte er dann schließlich wie viele ehemalige Bioware-Entwickler zu Beamdog, wo er bis heute als Game Designer arbeitet.

David Gaider

Bei Bioware von 1999 bis 2016

Leitende Positionen:

Dragon Age: Origins - Lead Writer

Dragon Age 2 - Lead Writer

Dragon Age: Inquisition - Lead Writer

Der Autor hat mit Dragon Age eines der umfangreichsten Fantasy-Universen der letzten Jahre erschaffen. Er schrieb nicht nur die drei bisherigen Spiele der Reihe, sondern auch drei Romane sowie Comicbücher und erschuff so eine Lore, die inzwischen mehrere Bände füllt. Im Januar 2016 gab er nach 17 Jahren seinen Abschied von Bioware bekannt. Wenig später heuerte er bei Trent Osters Beamdog an, wo er als Creative Director alle RPG-Projekte betreut.