Biowares neue Spielemarke: Action-Adventure statt RPG, Release Anfang 2018

Das fest unter Verschluss gehaltene neue Spieleprojekt von Bioware soll gegen Ende des ersten Quartals 2018 erscheinen - so die erste neue Information, die im Rahmen der aktuellsten Finanz-Konferenz von EA veröffentlicht wurde. Andrew Wilson, CEO von Electronic Arts, grenzte auch die Art des Spiels zumindest leicht ein - es handele sich um ein Action-Adventure und nicht um ein Rollenspiel. Das Bioware-Team verlässt hier offensichtlich die Pfade von Mass Effect und Dragon Age. Eine Rollenspiel-ähnliche Charakterentwicklung und Bioware-typische Handlungsverläufe sollen den getroffenen Statements nach aber durchaus mit an Bord sein.

Auf dem offiziellen Bioware-Blog meldete sich auch Aaryn Flynn zu Wort. Der General Manager von Bioware schreibt zur neuen Spielemarke: "[...] wir arbeiten an einer neuen Marke, die Spieler auf spannende Art zusammenbringen wird [...] 2012 begannen wir mit den Arbeiten an einem neuen Universum voller neuer Charaktere, Geschichten und mit neuem Gameplay. Unsere Ziele sind simpel: Mit unserem in mehr als 20 Jahren Spieleentwicklung angesammelten Wissen wollen wir etwas Spaßiges und Neues erschaffen, das ihr gemeinsam mit euren Freunden erleben könnt".





Vergleiche zu Destiny fallen da nicht nur den Autoren von Kotaku ein. Den neuen Informationshäppchen nach zu urteilen, könnte das Bioware-Team hier tatsächlich an einem Online-Spiel mit starker Koop-Komponente arbeiten - Destiny von Bungie und The Division von Ubisoft Massive lassen grüßen. Ob das aber auch tatsächlich stimmt, erfahren wir voraussichtlich noch in diesem Jahr. Eine offizielle Ankündigung zur E3 oder Gamescom ist keineswegs unwahrscheinlich, wenn das Spiel bereits spätestens März 2018 erscheinen soll. Vorerst muss jetzt aber erst einmal Mass Effect: Andromeda fertiggestellt werden, denn der Release am 21. März nähert sich mit großen Schritten.

Nicht ganz von der Hand zu weisen sind allerdings auch Parallelen zu Shadow Realms, dem Koop-Rollenspiel von Bioware Austin. Auch hier wollte Bioware ein deutlich anderes Spielerlebnis abliefern. Anfang 2015 wurde dann jedoch bestätigt: Shadow Realms wird eingestellt.