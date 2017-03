Mass Effect: Andromeda - Bioware im Wandel der Zeit - Umfrage

Mit Mass Effect: Andromeda hat Bioware das sechzehnte Spiel in ihrer 22-jährigen Geschichte veröffentlicht. Fünf Jahre nach dem Ende der Shepard-Trilogie setzten viel Fans und auch Kritiker große Hoffnungen in den Neustart der Reihe. Herausgekommen ist allerdings ein Spiel, dass auf der Wertungsplattform Metacritic den bislang zweitschlechtesten Wertungsschnitt in der Bioware-Geschichte aufweist. Mit weniger Punkten bewertet wurde nur der DS-Titel Sonic Chronicles: The Dark Brotherhood aus dem Jahre 2008.

Doch nicht erst seit Mass Effect: Andromeda stellen sich Fans die Frage, was aus dem Bioware "von früher" geworden ist. Dem Bioware, das Perlen wie Baldur's Gate und Knights of the Old Republic erschaffen hat. Grund genug für uns dieser Frage endlich mal auf den Grund zu gehen. Für die kommende Ausgabe der PC Games arbeiten wir derzeit an einem Special, in dem wie die Frage aufwerfen, ob Bioware noch Bioware ist. Dazu wollen wir auch eure Meinung erfahren.

Nehmt an der nachfolgend eingebetteten beziehungsweise verlinkten Umfrage teil, um uns eure Meinung über Bioware und ihre Entwicklung mitzuteilen. Die Ergebnisse fließen dann in unser Special für die nächste Ausgabe ein. Wir bedanken uns schon einmal vorab für alle Teilnehmer und ihre Zeit.



Link zur Umfrage für Mobile-User.