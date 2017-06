Project Dylan: Steht Ankündigung des Bioware-Projekts kurz bevor?

Das große Geheimnis um Biowares neue Marke könnte bald ein Ende haben. Bereits seit einigen Jahren ist bekannt, dass eines der Teams im Bioware-Hauptquartier in Edmonton ein neues Spiel entwickelt, das auf keiner der etablierten Serien basiert. Seit einiger Zeit ist der Titel auch unter dem Projectnamen Dylan bekannt. Diesen Arbeitstitel habe man gewählt, weil Bioware nicht weniger als das Bob Dylan der Videospiele erschaffen wolle - ein Spiel das noch nach Jahren als Referenz gilt.

Im Vorfeld der E3 wird spekuliert, ob die Kanadier ihr Projekt auf der Pressekonferenz von Electronic Arts am Samstag endlich offiziell vorstellen. Die Gerüchte feuert nun niemand geringerer als Bioware-Chef Aaryn Flynn persönlich an. Auf seinem Twitter-Kanal postete er das Bild eines alten Time-Magazine-Covers mit Bob Dylan. Dazu schrieb Flynn lediglich "Blowin' in the Wind" in Anlehnung an einen der berühmtesten Hits des Songschreibers.

Viel ist über das Spiel bisher nicht bekannt. Die Gerüchte deuten jedoch darauf hin, dass Bioware seine gewohnten Genregrenzen verlässt. Der Titel soll demnach eher Online-Shootern wie Destiny und The Division ähneln. Das Zusammenspiel zwischen Spielern soll im Mittelpunkt stehen. Laut den Aussagen im letzten Geschäftsbericht von Publisher Electronic Arts ist die Veröffentlichung des Spiels derzeit für das erste Quartal 2018 geplant. Bleibt nur zu hoffen, dass die Entwicklung von Dylan nicht genau so turbulent verläuft, wie es offenbar bei Mass Effect: Andromeda der Fall war.

Blowin' in the Wind pic.twitter.com/uX1ROAWTdC — Aaryn Flynn (@AarynFlynn) 9. Juni 2017