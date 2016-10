Bioware: New IP-Produzent Cameron Lee gibt Abschied bekannt

Cameron Lee gibt seinen Abschied von Bioware bekannt. Das schreibt der Produzent in seinem persönlichen Blog. Demnach habe er die schwere Entscheidung das kanadische Entwicklerstudio zu verlassen aus familiären Grunden getroffen. "Seit ich angefangen habe Spiele zu entwickeln, wollte ich immer mit dem Studio arbeiten, das einige meiner Lieblingsspiele erschaffen hat; Knights of the Old Republic, Baldur's Gate, Mass Effect, Dragon Age und Jade Empire. Vor fünf Jahren hatte ich die Gelegenheit genau das zu tun und dabei zu helfen Dragon Age: Inquisition in die Welt zu bringen", schreibt Lee in seinem Statement.

Seit seiner Einstellung bei Bioware betreute er als Produzent die Geschicke von Dragon Age: Inquisition. Nachdem das Rollenspiel veröffentlicht war, übernahm Lee die selbe Position bei der neuen, bisher unbekannt Marke, an der die Entwickler bereits seit einigen Jahren arbeiten. Trotz seines Abgangs werde die Arbeit an diesem Projekt dank einer engagierten Führung mit einer Vision weiter gehen, die die Art und Weise, wie Bioware-Spiele erlebt werden, revolutionieren soll.

"Das ist wirklich eine harte Entscheidung, aber es ist das Richtige in dieser Phase meines Lebens. Meine Frau und ich erwarten unser erstes Kind und wir würden dazu gerne in eine größere Stadt. Ich kann zwar nicht sagen, woran ich als nächstes arbeite, aber es ist sicher, dass die Arbeit an großen AAA-Spielen noch immer der Antrieb ist, der mich jeden Tag ins Studio gehen lässt", erklärt Cameron Lee die Gründe für seinen Abschied. Über einen möglichen Nachfolger hat sich Bioware bisher nicht geäußert. Die neue Marke entsteht derzeit im Hauptquartier im kanadischen Edmonton, wo vor allem ein Großteil des Teams arbeitet, das zuletzt Dragon Age: Inquisition entwickelt hat. Um was es sich bei diesem neuen Projekt handelt, erfahren wir vermutlich nicht vor der Veröffentlichung von Mass Effect: Andromeda.

Quelle: Cameron Lee Blog