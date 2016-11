BioWare: Ankündigung der neuen Marke liegt noch in weiter Ferne

Das Entwicklerteam von BioWare arbeitet derzeit an der Fertigstellung von Mass Effect: Andromeda, das im ersten Quartal 2017 für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Neues Gameplay sowie eine mögliche Enthüllung des Release-Datums werden in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 2 Uhr deutscher Zeit im Rahmen der Game Awards 2016 zu sehen sein. In einem Interview mit Game Informer sprach BioWare Manager Aaryn Flynn über die Zukunft des Studios und gab dabei kleine Einblicke in die noch unangekündigte neue Marke von BioWare.

"Wir werden nicht darüber sprechen, bis wir selbstbewusst sagen können, was es für ein Spiel wird. Wir haben verschiedene Tests mit [EA CEO Andrew Wilson] gemacht und wir glauben, er mag es. Deshalb werden wir weiter daran arbeiten und weitermachen. Hoffentlich werdet ihr mehr darüber hören, sobald Andromeda fertiggestellt ist und die Fans mit dem Spiel glücklich sind", sagte Flynn im Gespräch. "Es ist ein Privileg an einer neuen Marke arbeiten zu dürfen. Das ist eine Sache, die nur einmal in zehn Jahren passiert", fügte er hinzu.

BioWare möchte im neuen Projekt glaubwürdige Charaktere unterbringen, mit denen man eine Verbindung aufbauen kann. Personen, die man auch im echten Leben kennen lernen möchte. Trotzdem müssen sich Fans noch eine längere Zeit gedulden. Aaryn Flynn und sein Team werden die neue Marke nicht in naher Zukunft ankündigen. Man möchte nicht den selben Fehler begehen, den man im September 2012 mit der Ankündigung von Shadow Realms begangen hat. Das Spiel wurde knapp zweieinhalb Jahre später eingestellt.

Quelle: GameSpot