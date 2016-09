Bioshock Remastered im Test: Gratis am PC, aber auch unnötig

Bioshock ist Teil der Gamerkultur, "Would you kindly?" ein geflügeltes Wort, Sander Cohen einer der exzentrischsten Widersacher, der je in einem Ego-Shooter über den Bildschirm geturnt ist. Fast zehn Jahre nach dem denkwürdigen ersten Tauchgang in Andrew Ryans Stadt der Plasmide und Big Daddys, der Little Sisters und Splicers beherrscht Bioshock einmal mehr die Schlagzeilen: Als Remaster in der sogenannten Collection, die neben Bioshock 1 und 2 auch Bioshock Infinite von 2013 enthält. Der PC Games-Test zur Neuauflage verrät: PC-Besitzer können auf dieses teils kostenlose Remaster gut und gerne verzichten - Konsolenspieler mit Playstation 4 und Xbox One freuen sich aber zurecht über die Chance, endlich auch mit aktueller Hardware nach Rapture und Columbia zu reisen und dort drei unvergessliche Abenteuer zu erleben.

Wer als PC-Spieler eins der ersten beiden Bioshock-Spiele auf Steam besitzt, erhält das Remaster kostenlos dazu - von Bioshock Infinite gibt es am PC keine Neuauflage. Die Zweitveröffentlichungen sind auch separat erhältlich - zum stolzen Preis von 20 Euro. 60 Euro werden für Bioshock: The Collection fällig, enthalten sind die drei Spiele inklusive aller DLCs. Lediglich der Mehrspielermodus von Bioshock 2 fehlt - den hat gefühlt aber eh kaum jemand gespielt. Auf PS4 und Xbox One gibt es nur das Komplettpaket zu kaufen - zu deutlich günstigeren Preisen zwischen 40 und 50 Euro. Die PC-Fassung gibt es nur als Download, Konsoleros können auch eine Retail-Fassung erwerben.

Einziger Bonus-Inhalt der Collection: In Bioshock stoßt ihr nunmehr zuweilen auf goldene Filmrollen. Diese enthalten Teile eines langen Video-Interviews mit Designer Ken Levine und Animations-Chef Shawn Robertson von Studio Irrational Games. Darin stellt der US-Journalist Geoff Keighley Fragen zum Entstehungsprozess des Spiels, welche die beiden Entwickler auf Englisch beantworten. Ein nettes Extra für Fans. Achtung: Die Clips beinhalten Spoiler, sollten also erst nach dem einmaligen Durchspielen angeschaut werden!



Bioshock Remastered im Test: Gratis am PC, aber auch unnötig (3) Quelle: PC Games Dass in The Collection enthaltene Remaster von Bioshock 1 ist im Gegensatz zur deutschen Originalversion komplett unzensiert. Die 2007 veröffentlichte Fassung erschien mit einigen Schnitten. So war im Kampf weniger Blut zu sehen und in Zwischensequenzen wie der ersten Szene nach dem Auftauchen in Rapture wurde die Gewaltdarstellung im Vergleich zur US-Fassung drastisch zurückgefahren. Bioshock: The Collection entspricht inhaltlich nun 1:1 der ungeschnittenen internationalen Version. Bioshock 2 und Bioshock Infinite waren bereits bei der Veröffentlichung unzensiert.

Die von Entwickler Blind Squirrel aktualisierten Ego-Shooter sind keine echten Remakes, dementsprechend halten sich die grafischen Verbesserungen im Vergleich zu den Originalen in Grenzen - Neuerungen spielerischer Art gibt es gleich gar keine. Am PC werden jetzt Ultrawide-Auflösungen für 21:9-Monitore unterstützt und der Standard-FoV (Field of View) wird auf Wunsch weiter gefasst als normal. Schöner sieht Rapture dadurch aber kaum aus, im Gegensatz zu den Konsolenversionen für Playstation 3 und Xbox 360 befand sich das PC-Original bereits auf einem Level mit der neuen Optik der Bioshock Collection. Unterschiede betreffen vor allem Beleuchtung und kleine Umgebungsdetails. HD-Texturen sind immer noch nicht die Regel und die Figuren wirken zuweilen etwas kantig.

Bioshock Remastered im Test: Gratis am PC, aber auch unnötig (4) Quelle: PC Games

Anders sieht es auf den Konsolen aus, deren Besitzer bei Bioshock, Bioshock 2 und Bioshock Infinite erstmals in den Genuss der ursprünglichen PC-Grafik mit 1080p-Auflösung und einer bis auf wenige Ausnahmen konstanten Framerate von 60 Fps kommen. Wer keinen PC hat, kommt mit Bioshock: The Collection in den Genuss der besten Versionen dieser drei Shooter-Meilensteine.

Bioshock Remastered im Test: Gratis am PC, aber auch unnötig (9) Quelle: Furderhur / Reddit PC-Spieler haben dagegen Grund zur Klage, denn das PC-Remaster wirkt zuweilen lieblos. So hat es Blind Squirrel etwa verpasst, die in der Standardeinstellung nahezu unspielbare Mausbeschleunigung zu deaktivieren (Tipp: Stellt die Empfindlichkeit auf den Zahlenwert 2). Außerdem berichten viele Spieler auf Steam von Abstürzen. Das konnten wir auf zwei Test-Rechnern aber nicht nachvollziehen. Lediglich unter Windows 7 verweigerte Bioshock 1 in der Remastered-Fassung anfangs den Dienst, weil ein optionales Windows-Update nicht installiert war. Auch zuweilen von der Community beklagte Performance-Einbrüche am PC, besonders bei Bioshock 2, ließen sich von uns nicht reproduzieren. Ein erster Patch soll einige der Probleme beheben, unter anderem gibt's einen FoV-Slider für das Blickfeld (Field of View).







Pro & Contra Drei großartige Story-Shooter in einem Paket Für Besitzer der PC-Originale kostenlos Grafische Verbesserungen gegenüber Original-Fassungen (vor allem Xbox One, PS4) Hervorragende Performance (60 Fps auf Konsolen, mehr am PC) Entwickler-Interviews geben Einblicke hinter die Kulissen Gewöhnungsbedürftige Mausbeschleunigung (PC) Abstürze am PC Wenige Einstellungsmöglichkeiten (PC) Mehrspielermodus aus Bioshock 2 fehlt Weitere Pros & Cons ...

Von Peter Bathge

Redakteur

20.09.2016 um 13:10 Uhr