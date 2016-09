Seit einigen Tagen ist mit Bioshock: The Collection eine Komplettsammlung aller Bioshock Spiele inklusive aller DLCs zu haben - wer die Spiele bereits auf Steam besitzt, darf sogar kostenfrei auf die grafisch überarbeiteten Neuauflagen upgraden. Nun stellten aber viele Spieler schnell fest, dass dies alles andere als lohnenswert ist: Zahlreiche technische Unsauberkeiten und stark beschränkte Grafikoptionen sollen die Neuauflage derzeit zu einem kleinen Debakel machen. Dies scheint auch Entwickler 2K Games mitbekommen zu haben, der nun auf Steam baldige Verbesserungen für die Bioshock Collection angekündigt hat. Unter anderem sollen Maussteuerung und die allgemeine Stabilität verbessert werden, während zumindest einige zusätzliche Grafikoptionen kommen sollen.

Diese Änderungen hat 2K für Bioshock: The Collection angekündigt:

Generelle Mausoptimierungen, darunter besseres Mouse Smoothing und Empfindlichkeits- und Beschleunigungsoptionen in BioShock

Zusätzliche Lautsprecher-Optionen in den Audioeinstellungen in BioShock

Field of View Regler-Optionen in BioShock, BioShock 2 und Minerva's Den

Unterstützung für 21:9 Bildseitenverhältnisse in BioShock, BioShock 2 und Minerva's Den

Generelle Verbesserungen an der Stabilität, um Spielabstürze zu reduzieren

Des Weiteren regt 2K seine Spieler an, sich bei weiterführenden Problemen gerne an den offiziellen 2K-Support zu wenden. Die angekündigten Verbesserungen dürften zwar einige der technischen Unzulänglichkeiten der Bioshock Collection auf dem PC ausbügeln, doch diskutieren Spieler beispielsweise im Neogaf momentan über die fragwürdigen grafischen Verbesserungen der Neuauflage - diese soll in vielen Bereichen eher einem Grafikdowngrade im Vergleich mit der fast zehn Jahre alten Originalversion gleichkommen. Wie ihr die Optik empfindet, findet ihr am besten selbst heraus, etwa in unseren umfangreichen Vergleichsvideos zwischen allen Versionen. Für mehr rund um Bioshock: The Collection haltet ihr wie gewohnt unsere Themenseite im Blick.

