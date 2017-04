Ken Levine galt bei seinen Mitarbeiten als perfektionistischer Spieleentwickler. Auf die Erfolgen von Freedom Force und SWAT 4 folgte 2007 der Shooter-Hit Bioshock. Nach der schleppenden Entwicklung von Bioshock Infinite (2013) wurden die meisten Mitarbeiter bei seinem Entwicklerstudio Irrational Games entlassen. Kürzlich benannte Levine das Studio in "Ghost Story" um.

Im "Oli Walsh"-Podcast von Eurogamer hat Levine nun angegeben, dass er für sein nächstes Computerspiel von verschiedenen Genres und Spielen inspiriert wurde. So gab er an, dass Ghost Story an einem Spiel arbeite, dass herausfordernder sein soll, als die Spiele der Bioshock-Serie. Auch über Sid Meier's Civilization hatte er Gutes zu sagen.

Ich bin wirklich neidisch auf Spiele wie Civilization, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe. Heutzutage werden viele Spiele entwickelt, um eine langfristige Beziehung zum Spieler herzustellen. Meine Spiele haben das nicht wirklich gemacht.

Darüber hinaus fand Levine Gefallen am Nemesis-System bei Mittelerde: Schatten über Mordor und der verzweigten Geschichte der Walking Dead-Spiele von Telltale. Über sein eigenes Spiel hat Levine noch nichts preisgegeben, aus gutem Grund: während des Entwicklungsprozesses könnten sich viele Dinge im Spiel verändern, über die ein Entwickler in der Öffentlichkeit noch vorher gesprochen hatte. Scheinbar will Levine verhindern, dass beim Endprodukt Enttäuschungen bei den Spielern auftreten, wenn bspw. einige Gameplay-Features anders ausfallen, als ursprünglich behauptet.

Quelle: VG 24/7