Warum gab es keinen vierten Teil zu Bioshock? Ken Levine, der die Serie damals entwarf und mit seinem Studio Irrational Games entwickelte, äußerte sich in einem Interview mit dem Rolling-Stone-Magazin zu dieser Frage.

Der Grund war, dass die Arbeit an der Serie negative Auswirkungen auf sein Leben hatte. Als er eines Tages ein Bild von sich aus dem Jahr 2010 (vor Veröffentlichung von Bioshock: Infinite) mit einem aus dem Jahr 2013 (nach Veröffentlichung von Bioshock: Infinite) verglich, dachte er, dass er um zehn Jahre gealtert sei. Er hatte das Gefühl, dass er ein noch größeres und besseres Spiel in der Reihe entwickeln müsse, wenn er an einer Fortsetzung arbeiten sollte. Doch er glaubte, dass dies negative Auswirkungen auf seine Ehe, seinen Geisteszustand und seine Gesundheit haben würde. Daher kündigte er und hoffte, dass Take Two sein Team dennoch an einen neun Bioshock arbeiten lassen würde - doch das war nicht der Fall und zu seiner Überraschung wurde Irrational Games geschlossen.

Im Interview spricht Levine außerdem darüber, dass die ersten Testspieler überhaupt nichts mit Bioshock anfangen konnten, man aber kurz vor Release stand und noch schnell eine Introsequenz entwickeln musste, um die Spieler besser in die Handlung einzuführen. Außerdem ist er der Meinung, dass dem ersten Spiel weitere sechs bis zwölf Monate Entwicklungszeit gut getan hätten. Nun würde er sich etwas anderem widmen, einem neuen, kleinen und sehr experimentellen Spiel. Doch darüber gibt es bis jetzt noch nichts Neues zu berichten.

Quelle: Rolling Stone