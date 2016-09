Bioshock: ​The Collection - Grafikvergleiche: PC vs. Konsole - Alt vs. neu - Min. vs. Max (PC) 

Bioshock: The Collection ist am 15. September 2016 für den PC, die PS4 und die Xbox One erschienen. Bei der Sammlung handelt es sich um ein Remake von Bioshock 1, Bioshock 2 und Bioshock Infinite. Bioshock Infinite wurde allerdings auf dem PC nicht überarbeitet, dafür hat es aber mit der Sammlung erstmalig seinen Weg auf aktuelle Konsolen geschafft. Grund genug für uns, tiefer in die Materie zu steigen und die verschiedenen Versionen miteinander zu vergleichen.

Bioshock: The Collection - PC vs. Konsole

Wir beginnen mit dem Vergleich der PC-Version mit den Konsolen-Pendants auf PS4 und Xbox One. Fallen euch Unterschiede auf?



Bioshock: The Collection - Original vs. Remake

Weiter geht es mit dem Vergleich der originalen Fassung mit den Remakes. Wir haben die alten PC-Versionen mit den neuen aus der Collection verglichen. Dabei haben wir immer die maximalen Grafikeinstellungen gewählt. Das Ergebnis seht ihr in diesem Video-Grafikvergleich. Unser Test-PC setzt sich aus folgenden Komponenten zusammen: Intel Core i7-4790, 3,6 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 980, Windows 10.



Bioshock: The Collection - Minimale vs. maximale Einstellungen (PC)

Im Vergleich zur klassischen Version von Bioshock sind in der Collection die möglichen Schieberegler an Grafikeinstellungen enorm zusammengedampft worden. Trotzdem zeigen wir euch in diesem Grafikvergleich die Unterschiede zwischen maximalen und minimalen Einstellungen von Bioshock: The Collection. Unser Test- PC hatte folgendes Setup: Intel Core i7-4790, 3,6 GHz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 980, Windows 10.



Währenddessen scheint es bei dem Remake des altehrwürdigen Shooters zu zahlreichen Problemen zu kommen. PC-Spieler klagen über eine lieblose Umsetzung und werden von Bugs, Abstürzen und unkontrollierbarer Mausbeschleunigung geplagt. Auf der PS4 berichten zahlreiche Spieler über einen Absturz-Bug, der das Game zum Einfrieren und Abstürzen bringt. Eine mögliche Lösung für die PS4-Probleme hat ein reddit-User gefunden, wir berichteten darüber. Welche Version von Bioshock: The Collection ist euer Favorit? Nutzt doch die Kommentarfunktion und lasst die Community und uns an euren Meinungen teilhaben! Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Bioshock findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.