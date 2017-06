03:51

Beyond Good & Evil 2: ​Es kommt! Der neue Trailer von der E3 2017

12.06.2017 um 23:17 Uhr Wer hätte daran wirklich noch geglaubt? Auf der E3 2017 gab's nach langer Wartezeit den ersten Trailer zu Beyond Good & Evil 2. Der verrät zwar noch nicht viel vom Spiel - stimmt aber auf das Setting ein. Beyond Good & Evil 2 soll als Prequel vor den Ereignissen des ersten Teils spielen. In einem "grenzenloses Online-Spielplatz" sollen Spieler alleine oder gemeinsam unterwegs sein können.

