Erst vor wenigen Tagen hatte Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einem Interview zwar noch einmal bestätigt, dass das offenbar seit Jahren in der Entwicklung steckende Sequel zum beliebten Ubisoft-Klassiker Beyond Good & Evil nach wie vor nicht tot sei, laut seiner Aussage habe Michel Ancel, der federführende Director des Originals, aber nichts damit zu tun. Dieses Statement kommt verwirrend, da eben jener Kreativkopf nun über Instagram ein Artwork veröffentlicht hat, das ziemlich eindeutig als Teaser für Beyond Good & Evil 2 zu verstehen sein dürfte. Auf dem Bild sehen wir einen technisch versiert wirkenden Mann, der ein kleines Schwein auf der Schulter hat. Bei diesem könnte es sich um eine jüngere Version des aus dem ersten Teil bekannten Schweins Pey'j handeln, so mutmaßen Fans des ersten Teils. In seinem Post schreibt Ancel geheimnistuerisch: "Irgendwo in System 4 ... Danke Ubisoft, dass ihr das möglich macht!"

Somewhere in system 4 ... - Thanks #ubisoft for making this possible ! Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 26. Sep 2016 um 23:58 Uhr



Die Entwicklung von Beyond Good & Evil 2 reicht inzwischen rund eine Dekade zurück - einen ersten Trailer hatte Ubisoft im Jahr 2008 präsentiert. Schon damals hatte Michel Ancel bestätigt, an dem Projekt zu arbeiten, unter anderem aufgrund hoher technischer Anforderungen verschleppte sich die Entwicklung des Spiels aber offenbar über die Jahre hinweg immer weiter, die Stille wurde lediglich alle paar Monate von kleineren Lebenszeichen Ubisofts gebrochen. Ob wir das neue Teaserbild von Ancel nun als Startschuss für frequentere Informationen deuten können, oder nicht, ist unklar - das Projekt scheint aber nach wie vor am Leben zu sein. Für eventuell zukünftig kommende Informationen, Bilder und Trailer rund um Beyond Good & Evil 2 haltet ihr unsere Themenseite im Auge.

Quelle: Michel Ancel (Instagram)