In der vergangenen Woche hatte Michel Ancel, der Director von Beyond Good & Evil aus dem Jahr 2003, gleich zwei Artworks auf Instagram geteilt, die aller Wahrscheinlichkeit nach auf das bereits vor Jahren angekündigte, aber lange verschollene Sequel Beyond Good & Evil 2 hinweisen - das Bild eines kleinen Schweinchens auf der Schulter eines Technikers sowie wenige Tage später das Bild einer humanoiden Haigestalt. Heute hat Ancel ein weiteres Artwork veröffentlicht, das wieder eine Tiergestalt zeigt - diesmal ein aufrecht stehendes Nashorn mit Mütze, Dreadlocks und Technikeroutfit. Stilistisch passt auch dieses Werk sowohl zu den zuletzt veröffentlichten Bildern als auch zum allgemeinen Artstyle von Beyond Good & Evil.

Endangered species - now saved - Game in pre-production - Stay tuned ! Ein von Michel Ancel (@michelancel) gepostetes Foto am 4. Okt 2016 um 14:19 Uhr



Damit aber nicht genug: Wer genau hinsieht, erkennt, dass uns Ancel in der Beschreibung unter seinem Instagram-Post einen ersten kleinen Informationshappen zu dem Spiel hinwirft. "Gefährdete Spezies - jetzt gerettet - Spiel in der Vorproduktion - bleibt dran!" liest sich die Bildunterschrift, die eines klar macht: Sollte es sich bei diesem Spiel tatsächlich um den Nachfolger zu Beyond Good & Evil handeln, hat Ubisoft in den Jahren seit der Erstankündigung offenbar wenig erreicht, beziehungsweise möglicherweise viel wieder verworfen, denn das Spiel befindet sich offenbar immer noch (oder wieder) in einem sehr frühen Stadium. Hundertprozentig sicher, dass es sich um Beyond Good & Evil 2 handelt, kann man sich im Übrigen nicht sein: Erst kürzlich hatte Ubisoft-CEO Yves Guillemot in einem Interview zwar noch einmal bestätigt, dass das Sequel nach wie vor nicht tot sei, Michel Ancel sei allerdings mit anderen Projekten beschäftigt. Wie es mit Beyond Good & Evil 2 weitergeht, verfolgt ihr auch weiterhin über unsere Themenseite.

via Gamestar