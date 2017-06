Beyond Good & Evil 2: ​Kein Release auf Nintendo Switch?

Nach der überraschenden Enthüllung von Beyond Good and Evil 2 auf der E3 2017 haben wir bezüglich des lang erwarteten Wunschsequels zahlreicher Fans noch immer offene Fragen. Eine Antwort auf die Frage nach den Plattformen, für die das Spiel entwickelt wird, haben wir nun offenbar bekommen - und mit ihr ein ungutes Zeichen für Nutzer der Konsole Nintendo Switch.

Hieß es nämlich Anfang dieses Jahres noch, Beyond Good and Evil 2 werde womöglich zeitexklusiv für Nintendo Switch erscheinen, sieht es nun so aus, als werde das Spiel die neue Konsole aus dem Hause Nintendo gar überhaupt nicht beehren. Wer sich nämlich über die offizielle Spieleseite im Space Monkey Program registriert, bekommt wohl die Plattformen präsentiert, auf denen das Spiel aus dem Hause Ubisoft erscheinen soll: PC, PlayStation 4 und Xbox One.

Von Nintendo Switch fehlt hier also noch jede Spur. Das heißt natürlich nicht, dass die Auswahl der Plattformen für Beyond Good and Evil 2 damit in Stein gemeißelt ist - ein positives Zeichen für Switch-Nutzer sieht aber offensichtlich anders aus. Die Gerüchte einer zeitexklusiven Veröffentlichung auf Nintendos Hardware dürften damit jedenfalls endgültig vom Tisch sein.

Via VG 24/7